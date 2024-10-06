ما الدوار الانتيابي؟
قالت الرابطة المهنية لأطباء الأذن والأنف والحنجرة بألمانيا إن مرض مينيير (Ménière’s disease) هو مرض يصيب الأذن الداخلية، ويعرف أيضا باسم الدوار الانتيابي.
وأوضحت الرابطة أن هذا المرض، الذي سمي نسبة إلى الطبيب الفرنسي بروسبر مينيير، يحدث بسبب تكون كثير من السائل الليمفاوي في الأذن الداخلية، مع العلم أن السائل الليمفاوي هو جزء من الجهاز اللمفاوي، الذي يعد بدوره جزءا من الجهاز المناعي، ويمر عبر الجسم بطريقة مشابهة للأوعية الدموية.
وأضافت الرابطة أن الأسباب الدقيقة لمرض مينيير غير معروفة على وجه الدقة، مشيرة إلى أن أعراضه تتمثل في الشعور بدوار مفاجئ مصحوب بغثيان و/أو قيء، بالإضافة إلى طنين الأذن والشعور بالضغط في الأذن المصابة وفرط الحساسية للضوضاء العالية وفقدان السمع من جانب واحد.
ومع تقدم المرض، يمكن أن يستمر فقدان السمع بغض النظر عن نوبات الدوار. لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب.
سبل العلاج
ويتم علاج مرض مينيير بواسطة الأدوية مثل أدوية الدوار والغثيان والقيء، مع الالتزام بالراحة في الفراش.
ويعد أسلوب الحياة الصحي مفيدا أيضا، حيث ينبغي اتباع نظام غذائي قليل الملح مع تجنب التوتر النفسي.
وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى حقن بعض المواد الفعالة في الأذن الوسطى أو إجراء عملية لمنع أو تقليل تكوين السوائل في الأذن الداخلية.