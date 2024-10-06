ما الدوار الانتيابي؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء الأذن ‫والأنف والحنجرة بألمانيا إن مرض مينيير (Ménière’s disease) هو مرض ‫يصيب الأذن الداخلية، ويعرف أيضا باسم الدوار الانتيابي.

‫وأوضحت الرابطة أن هذا المرض، الذي سمي نسبة إلى الطبيب الفرنسي بروسبر ‫مينيير، يحدث بسبب تكون كثير من السائل الليمفاوي في الأذن الداخلية، ‫مع العلم أن السائل الليمفاوي هو جزء من الجهاز اللمفاوي، الذي يعد ‫بدوره جزءا من الجهاز المناعي، ويمر عبر الجسم بطريقة مشابهة للأوعية ‫الدموية.

‫وأضافت الرابطة أن الأسباب الدقيقة لمرض مينيير غير معروفة على وجه ‫الدقة، مشيرة إلى أن أعراضه تتمثل في الشعور بدوار مفاجئ مصحوب بغثيان ‫و/أو قيء، بالإضافة إلى طنين الأذن والشعور بالضغط في الأذن المصابة ‫وفرط الحساسية للضوضاء العالية وفقدان السمع من جانب واحد.

ومع تقدم المرض، يمكن أن يستمر فقدان السمع بغض النظر عن نوبات الدوار. ‫لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب.

‫سبل العلاج

‫ويتم علاج مرض مينيير بواسطة الأدوية مثل أدوية الدوار والغثيان والقيء، ‫مع الالتزام بالراحة في الفراش.

‫ويعد أسلوب الحياة الصحي مفيدا أيضا، حيث ينبغي اتباع نظام غذائي قليل ‫الملح مع تجنب التوتر النفسي.

‫وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى حقن بعض المواد الفعالة في الأذن ‫الوسطى أو إجراء عملية لمنع أو تقليل تكوين السوائل في الأذن الداخلية.