صحة

‫ما أسباب الدوار المصحوب بغثيان؟

الدوار المصحوب بغثيان له أسباب عدة، أبرزها الدوار الموضعي الحميد ومشاكل في الدورة الدموية والصداع النصفي الدهليزي وأورام العصب السمعي أو الدهليزي و أمراض القلب التاجية. Credit: dpa
يتم علاج الدوار المصحوب بغثيان بناء على السبب الذي يتم تشخيصه، ‫وتمتد طرق العلاج من التمارين مرورا بالأدوية وصولا إلى الجراحة (الألمانية)
6/10/2024

يعاني بعض الأشخاص من دوار مصحوب ‫بغثيان. فما أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة ‫أن الدوار المصحوب بغثيان قد يرجع إلى الأسباب التالية:

  • الدوار الموضعي الحميد، والذي يحدث بسبب وجود بلورات صغيرة في الأذن
  • الدوار المستمر، والذي يحدث غالبا بسبب فشل حاد في الجهاز الدهليزي في ‫الأذن الداخلية
  • مرض مينيير، وهو دوار انتيابي ناجم عن وجود كمية كبيرة من السائل ‫اللمفاوي في الأذن الداخلية
  • دوار الحركة، على سبيل المثال في البحر أو عند قيادة السيارة
  • النوبة الدهليزية، وهي اضطراب نادر يعتقد أنه يحدث بسبب ضغط الأوعية ‫الدموية على العصب الدهليزي في الأذن
  • الصداع النصفي الدهليزي
  • مشاكل في الدورة الدموية
  • أورام العصب السمعي أو الدهليزي
  • أمراض القلب، التي يتم فيها تقييد تدفق الدم إلى القلب، مثل أمراض ‫القلب التاجية

‫ولتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الدوار المصحوب بغثيان، ينبغي ‫الإجابة عن الأسئلة التالية:

  • ما الشعور بالدوار بالضبط (كما هو الحال على متن سفينة متأرجحة)
  • متى يحدث الدوار
  • كم من الوقت يستمر الدوار
  • ما الأعراض الأخرى، التي يعاني منها الشخص، مثل الصداع أو مشاكل في ‫السمع

‫ويتم علاج الدوار المصحوب بغثيان بناء على السبب الذي يتم تشخيصه، ‫وتمتد طرق العلاج من التمارين مرورا بالأدوية وصولا إلى الجراحة.

المصدر : الألمانية

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