‫ما أسباب الدوار المصحوب بغثيان؟

يعاني بعض الأشخاص من دوار مصحوب ‫بغثيان. فما أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة ‫أن الدوار المصحوب بغثيان قد يرجع إلى الأسباب التالية:

الدوار الموضعي الحميد، والذي يحدث بسبب وجود بلورات صغيرة في الأذن

الدوار المستمر، والذي يحدث غالبا بسبب فشل حاد في الجهاز الدهليزي في ‫الأذن الداخلية

مرض مينيير، وهو دوار انتيابي ناجم عن وجود كمية كبيرة من السائل ‫اللمفاوي في الأذن الداخلية

دوار الحركة، على سبيل المثال في البحر أو عند قيادة السيارة

النوبة الدهليزية، وهي اضطراب نادر يعتقد أنه يحدث بسبب ضغط الأوعية ‫الدموية على العصب الدهليزي في الأذن

الصداع النصفي الدهليزي

مشاكل في الدورة الدموية

أورام العصب السمعي أو الدهليزي

أمراض القلب، التي يتم فيها تقييد تدفق الدم إلى القلب، مثل أمراض ‫القلب التاجية

‫ولتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الدوار المصحوب بغثيان، ينبغي ‫الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما الشعور بالدوار بالضبط (كما هو الحال على متن سفينة متأرجحة)

متى يحدث الدوار

كم من الوقت يستمر الدوار

ما الأعراض الأخرى، التي يعاني منها الشخص، مثل الصداع أو مشاكل في ‫السمع

‫ويتم علاج الدوار المصحوب بغثيان بناء على السبب الذي يتم تشخيصه، ‫وتمتد طرق العلاج من التمارين مرورا بالأدوية وصولا إلى الجراحة.