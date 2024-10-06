‫على المرأة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض

قالت خدمة معلومات السرطان بألمانيا ‫إن سرطان الثدي يُعَد من أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء، موضحة أن ‫عوامل الخطورة تشمل التاريخ الأسري (إصابة الجدة أو الأم أو الأخت) ‫والحيض المبكر جدا، أو تأخر مرحلة انقطاع الطمث.

‫وأضافت خدمة المعلومات أن أعراض الإصابة بسرطان الثدي تتمثل في:

التغيّرات الطارئة على الحلمات.

تغيّر حجم الثديين.

الإفرازات الدموية.

الالتهابات.

احمرار أو تقشر الجلد على ثدي واحد.

‫ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب؛ نظرا لأن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يرفع فرص الشفاء.

‫ويتم علاج سرطان الثدي بواسطة الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج ‫الكيماوي، والعلاج المضاد للهرمونات.