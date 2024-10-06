صحة

‫على المرأة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض

سرطان الثدي
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6/10/2024

قالت خدمة معلومات السرطان بألمانيا ‫إن سرطان الثدي يُعَد من أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء، موضحة أن ‫عوامل الخطورة تشمل التاريخ الأسري (إصابة الجدة أو الأم أو الأخت) ‫والحيض المبكر جدا، أو تأخر مرحلة انقطاع الطمث.

‫وأضافت خدمة المعلومات أن أعراض الإصابة بسرطان الثدي تتمثل في:

  • التغيّرات الطارئة على الحلمات.
  • تغيّر حجم الثديين.
  • الإفرازات الدموية.
  • الالتهابات.
  • احمرار أو تقشر الجلد على ثدي واحد.

‫ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب؛ نظرا لأن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يرفع فرص الشفاء.

‫ويتم علاج سرطان الثدي بواسطة الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج ‫الكيماوي، والعلاج المضاد للهرمونات.

المصدر : الفرنسية

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