على المرأة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض
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6/10/2024
قالت خدمة معلومات السرطان بألمانيا إن سرطان الثدي يُعَد من أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء، موضحة أن عوامل الخطورة تشمل التاريخ الأسري (إصابة الجدة أو الأم أو الأخت) والحيض المبكر جدا، أو تأخر مرحلة انقطاع الطمث.
وأضافت خدمة المعلومات أن أعراض الإصابة بسرطان الثدي تتمثل في:
- التغيّرات الطارئة على الحلمات.
- تغيّر حجم الثديين.
- الإفرازات الدموية.
- الالتهابات.
- احمرار أو تقشر الجلد على ثدي واحد.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ نظرا لأن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يرفع فرص الشفاء.
ويتم علاج سرطان الثدي بواسطة الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي، والعلاج المضاد للهرمونات.
المصدر : الفرنسية