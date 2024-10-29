دراسة: التدريبات الرياضية العنيفة تقلل الإحساس بالجوع

كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة أن التدريبات الرياضية العنيفة تقلل الإحساس بالجوع، لاسيما بالنسبة للنساء.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة فيرجينيا الأميركية ونشرتها الدورية العلمية "جورنال أوف إيندوكراين سوسايتي" (Journal of the Endocrine Society)، أن التدريبات الرياضية التي تؤدي إلى زيادة خفقان القلب تقلل إفراز هرمون "الغريلين" الذي يطلق عليه اسم هرمون الجوع.

وفي إطار التجربة، طلب الباحثون من 8 رجال و6 نساء من المتطوعين الصوم لمدة ليلة ثم الانخراط في تدريبات رياضية بدرجات قوة مختلفة، مع إخضاع المتطوعين لاختبارات دم واستطلاع مدى شهيتهم للطعام.

وتبين من النتائج أن التدريبات الرياضية العنيفة تقلل مستويات هرمون الغريلين أكثر من التدريبات المعتدلة، وأن المتطوعين يشعرون بقدر أقل من الجوع بعد ممارسة تدريبات قوية.

وذكر الباحثون أن التدريبات المعتدلة لم تؤثر على مستويات الغريلين في الجسم، واتضح أيضا أن فوائد التدريبات العنيفة تظهر بشكل أوضح على النساء، وإن كان من الضروري إجراء مزيد من التجارب على هذه الجزئية من الدراسة.

وقال الباحثون إنه "يمكن النظر إلى التدريبات الرياضية كما لو كانت عقارا، حيث يتعين تحديد الجرعة حسب الأهداف الشخصية لكل فرد".

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثين قولهم إن هذه النتائج تؤكد أن التدريبات الرياضية ربما تكون مفيدة بصفة خاصة في إطار برامج إنقاص الوزن.