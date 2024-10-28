هل يجتاح وباء ربو صامت قارة أفريقيا؟

توصلت دراسة حديثة إلى أن ملايين المراهقين في جميع أنحاء أفريقيا قد يكافحون الربو من دون علمهم لأنهم لم يتلقوا تشخيصا من طبيب، وبالتالي لا يتلقون العلاجات اللازمة وفق ما يقول تقرير الزميلة شولا لاوال على موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية.

ونشرت نتائج الدراسة الأسبوع الماضي في مجلة "لانسيت" (The Lancet) الطبية، وهي بالغة الأهمية لقارة أنتجت القليل من البيانات حول حجم الربو رغم أن الحالة هي واحدة من أكثر الأسباب شيوعا للوفيات التنفسية المزمنة في القارة، وكتبت عنها الكاتبة شولا لاوال في موقع الجزيرة الإنجليزية.

ويبدأ الربو، الذي يصيب الرئتين ويسبب صعوبات في التنفس، غالبا في مرحلة الطفولة أو المراهقة. إنها حالة تؤثر على العديد من المراهقين في جميع أنحاء العالم حيث يعاني منها ما يقدر بنحو 76 مليون شاب عام 2019.

لا يوجد علاج نهائي للربو الذي يتطور في مرحلة الطفولة، ولكن العلاج يمكن أن يخفف الأعراض، والتي غالبا ما تستمر حتى مرحلة البلوغ، وفقا للعلماء.

واكتشف الباحثون بقيادة علماء في "جامعة كوين ماري في لندن" (QMUL) أن 12% من المراهقين في 6 دول أفريقية يعانون من أعراض الربو الشديدة ولكن الغالبية العظمى منهم (80%) لم يتم تشخيصهم من قبل خبير صحي.

وركزت الدراسة، التي أجريت من عام 2018 إلى عام 2021، على 20 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما في مدارس تقع في المناطق الحضرية: بلانتير في ملاوي، وديربان في جنوب أفريقيا، وهراري في زيمبابوي، وكمبالا في أوغندا، وكوماسي في غانا، ولاغوس في نيجيريا. وكان لدى ديربان أكبر عدد من التلاميذ الذين يعانون من أعراض الربو بينما كان لدى بلانتير أقل عدد.

ووجدت الدراسة أيضا أن ثلث الطلاب الذين تم تشخيص إصابتهم بالربو بالفعل وكانوا يعانون من أعراض شديدة لم يستخدموا أي دواء للسيطرة على الحالة لأنهم لم يروا حالتهم خطيرة وكانت لديهم معرفة ضعيفة بعلاجات الربو.

وقالت جيويا موسلر من جامعة كوين ماري لندن، التي عملت مديرة أبحاث للدراسة، لموقع الجزيرة كوم: "المراهقة هي فترة الحياة التي تشهد أعلى معدل انتشار للربو".

وقال الباحثون إنه لم يكن من الممكن تعميم النتائج بسبب الظروف المختلفة في كل مدينة أفريقية. ومع ذلك، إذا تم استقراء نتائجهم، فقد يعني ذلك أن حوالي 15 مليون مراهق لديهم أعراض ربو غير مشخصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، كما لاحظت موسلر.

أسباب الربو

يمكن أن يحدث الربو بسبب حبوب اللقاح أو الغبار أو الجزيئات من حرق النفايات أو المواد الأخرى. غالبا ما تشمل الأعراض صعوبة في التنفس والصفير وضيق في الصدر والسعال.

على الرغم من ندرة الربو الشديد، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. حيث توفي حوالي 455 ألف شخص بسبب هذه الحالة عام 2019، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، معظمهم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط .

ومعدلات الوفيات في أفريقيا ليست واضحة على الرغم من إجراء دراسات على مستوى البلدان. ​​ففي أوغندا على سبيل المثال، قدرت الوفيات بسبب الربو بنحو 19 حالة وفاة لكل ألف شخص سنويا. وعلى النقيض من ذلك، سجلت المكسيك 10.41 حالات وفاة لكل 100 ألف شخص، وفقا للدراسات.

والأسباب الدقيقة للربو غير معروفة، ولكن الربو يمكن أن يكون وراثيا. كما تعد العوامل البيئية مثل التغيرات في الطقس وتلوث الهواء من المحفزات الشائعة المرتبطة بتطور الربو.

وفي المدن الأفريقية، ارتبط العدد المرتفع من حالات الربو بالتوسع الحضري السريع للقارة وارتفاع التلوث.

ويعيش ما لا يقل عن ثلثي سكان العالم في المدن. ومع ذلك، تتمتع أفريقيا بأسرع معدل تحضر في العالم (3.5% نمو سنويا مقارنة بـ 1.8% في المتوسط) مع توسع المدن الكبرى ونمو المدن الصغيرة.

في حين يوفر هذا فرصا اقتصادية، فإن توسع المراكز الحضرية يعني أيضا المزيد من الهواء الملوث الناجم عن استخدام الطاقة، وعوادم السيارات، والنفايات غير المجمعة ومجموعة من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الربو.

ومن المرجح أن يرتبط ارتفاع معدل الإصابة بالربو في جنوب أفريقيا بارتفاع حالات التهاب الشعب الهوائية، وفقا لصندوق الهواء النظيف. وتعتمد البلاد على محطات الفحم الملوثة للكهرباء، ولديها واحدة من أسوأ مستويات تلوث الهواء في أفريقيا.

ويقول الباحثون إن أزمة المناخ تسبب أيضا المزيد من حالات الربو. ووفقا للخبراء، قد تحدث زيادة في تعرض الأطفال المعرضين للخطر للغبار وحرائق الغابات التي تتزايد عالميا بسبب الانحباس الحراري العالمي.

وأظهرت بعض الدراسات أن هناك أعدادا أعلى بشكل غير متناسب من الوفيات المبكرة والحالات الشديدة من الربو في البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان ذات الدخل المنخفض ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أنظمة الرعاية الصحية غير الكافية، مما يؤدي إلى نقص التشخيص ونقص العلاج.

كيف يتم علاج الربو؟

يتم التعامل مع الربو بشكل مثالي من خلال طريقتين: أجهزة الاستنشاق قصيرة المفعول أو الأقراص التي توسع الممرات الهوائية وتسمح بدخول المزيد من الهواء إلى الرئتين أثناء النوبة. هناك أيضا علاجات طويلة الأمد يمكن أن تأتي أيضا في شكل أجهزة استنشاق وقائية أو أقراص تستخدم يوميا لمنع حدوث النوبات.

ومع ذلك، قال الباحثون إن حالات الربو في معظم البلدان الأفريقية تعالج على أساس كل أزمة على حدة بدلا من السيطرة عليها على المدى الطويل.

وإن تكاليف العلاج، حتى بالنسبة للتخفيف قصير الأمد، مرتفعة. ففي نيجيريا، التي تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ جيل، تضاعفت تكاليف أجهزة الاستنشاق 3 مرات تقريبا في العام الماضي وحده من حوالي 2800 نيرة (1.70 دولار) إلى 7500 نيرة (4.57 دولارات). وخلال فترة الركود، خرجت شركة الأدوية العملاقة جلاكسو سميث كلاين من البلاد، وهذا تسبب في ندرة علامتها التجارية المرغوبة للغاية من أجهزة الاستنشاق.

ما الحل؟

على المدى الأبعد، تقول منظمة الصحة العالمية إن التحكم في جودة الهواء في المدن أمر ضروري لخفض عدد الأشخاص المصابين بالربو.

من ناحية أخرى، يدعو الباحثون الحكومات الأفريقية إلى زيادة الاستثمار في علاجات الربو: سواء في أدوية الإغاثة طويلة الأجل أو قصيرة الأجل بدلا من دفع الأموال فقط إلى المسكنات السريعة.

وقالت موسلر من جامعة كوين ماري في لندن إن إحدى الطرق لمكافحة نقص الكشف على وجه الخصوص هي زيادة الوعي بالربو بين الطلاب في المدارس.

وأضافت موسلر، في إشارة إلى طريقة لاحظت أنها اختبرت في مناطق الرعاية الصحية المنخفضة في الولايات المتحدة مع بعض النجاح: "يمكن أن تكون العيادات المتنقلة التي تزور المدارس وسيلة فعالة للغاية للفحص".