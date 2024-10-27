ما مرض السكري الكاذب الكلوي؟
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الكلى إن مرض السكري الكاذب الكلوي هو مرض نادر يحدث بسبب نقص الهرمون المضاد لإدرار البول، أو انخفاض تأثيره في الكلى.
وأوضحت الجمعية أن سبب هذا النقص قد يكون خلقيا أو مكتسبا -على سبيل المثال- بسبب المناعة الذاتية أو الصدمات أو الأورام (مثل الورم القحفي البلعومي، أو الورم الجرثومي، أو الأورام الدبقية) أو العمليات الجراحية في منطقة "السرج التركي" (الحفرة المركزية في جسم العظم الوتدي، الذي يحوي الغدة النخامية في الجمجمة).
وتشمل أسباب النوع المكتسب أيضا فرط كالسيوم الدم والالتهابات الحبيبية (مثل السل أو الساركويد أو مرض فيجنر أو التهاب الغدة النخامية)، بالإضافة إلى التهاب الدماغ والتهاب السحايا وداء البروسيلات العصبية، وكذلك أمراض الأوعية الدموية مثل تمدد الأوعية الدموية الدماغية وفرفرية نقص الصفيحات الخثارية.
وقد يرجع الضرر، الذي لحق بالكلى، إلى بعض المواد الفعالة في الأدوية مثل الليثيوم.
الأعراض
وتتمثل أعراض مرض السكري الكاذب الكلوي في كثرة التبول والعطش الشديد والوهن، وهي الأعراض المميزة لمرض السكري الحقيقي، الأمر الذي يفسر سبب التسمية.
وتشمل الأعراض أيضا الحمى والتشوش والخمول والجفاف وضعف العضلات والتشنجات واضطرابات النوم وفرط الصوديوم في الدم.
سُبل العلاج
وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يقوم على علاج المرض الأساسي المحتمل، ويمكن أيضا اللجوء إلى الأدوية مثل "الديزموبريسين" و"الثيازيد" ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.
ومن المهم أيضا شرب السوائل بكثرة لتعويض كمية البول، التي يخرجها الجسم، مع اتباع نظام غذائي قليل الملح.