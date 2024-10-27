‫ما مرض السكري الكاذب الكلوي؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الكلى إن مرض السكري الكاذب الكلوي هو مرض نادر يحدث بسبب نقص الهرمون ‫المضاد لإدرار البول، أو انخفاض تأثيره في الكلى.

‫وأوضحت الجمعية أن سبب هذا النقص قد يكون خلقيا أو مكتسبا -على سبيل ‫المثال- بسبب المناعة الذاتية أو الصدمات أو الأورام (مثل الورم القحفي ‫البلعومي، أو الورم الجرثومي، أو الأورام الدبقية) أو العمليات الجراحية ‫في منطقة "السرج التركي" (الحفرة المركزية في جسم العظم الوتدي، الذي ‫يحوي الغدة النخامية في الجمجمة).

‫وتشمل أسباب النوع المكتسب أيضا فرط كالسيوم الدم والالتهابات الحبيبية ‫(مثل السل أو الساركويد أو مرض فيجنر أو التهاب الغدة النخامية)، ‫بالإضافة إلى التهاب الدماغ والتهاب السحايا وداء البروسيلات العصبية، ‫وكذلك أمراض الأوعية الدموية مثل تمدد الأوعية الدموية الدماغية وفرفرية ‫نقص الصفيحات الخثارية.

‫وقد يرجع الضرر، الذي لحق بالكلى، إلى بعض المواد الفعالة في الأدوية ‫مثل الليثيوم.

‫الأعراض

وتتمثل أعراض مرض السكري الكاذب الكلوي في كثرة التبول والعطش الشديد ‫والوهن، وهي الأعراض المميزة لمرض السكري الحقيقي، الأمر الذي يفسر سبب ‫التسمية.

‫وتشمل الأعراض أيضا الحمى والتشوش والخمول والجفاف وضعف العضلات ‫والتشنجات واضطرابات النوم وفرط الصوديوم في الدم.

‫سُبل العلاج

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يقوم على علاج المرض الأساسي المحتمل، ويمكن أيضا اللجوء ‫إلى الأدوية مثل "الديزموبريسين" و"الثيازيد" ومضادات الالتهاب غير ‫الستيروئيدية.

‫ومن المهم أيضا شرب السوائل بكثرة لتعويض كمية البول، التي يخرجها ‫الجسم، مع اتباع نظام غذائي قليل الملح.