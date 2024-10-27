فرط صوديوم الدم.. الأعراض والأسباب
قالت الرابطة الاتحادية لأطباء الأمراض الباطنة بألمانيا إن فرط صوديوم الدم يعني وجود كثير من الصوديوم في الدم، موضحة أن قيمة الصوديوم في الدم، التي تراوح من 531 إلى 541 ملليمول لكل لتر، تعدّ مرتفعة جدا.
وأوضحت الرابطة أن الأعراض الدالة على فرط صوديوم الدم تتمثل في الدوار والعطش والتشوش وارتعاش العضلات ونوبات التشنج والتبول المتكرر، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد فشل الدورة الدموية.
وأضافت الرابطة أن فرط صوديوم الدم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، موضحة أن الأسباب البسيطة تتمثل في نقص السوائل في الجسم الناجم عن قلة شرب السوائل أو بسبب نقص السوائل الناجم عن القيء والإسهال والحمى. وتشمل الأسباب البسيطة أيضا الإفراط في تناول الملح.
أسباب خطيرة
أما الأسباب الخطيرة لفرط صوديوم الدم فتكمن في اختلال توازن السكر بالدم أو الخلل بوظائف الكلى أو الخلل بالغدد الكظرية.
لذا، ينبغي دائما فحص مستوى الصوديوم المرتفع في الدم من قبل الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع للعلاج المناسب.
جدير بالذكر أن الصوديوم هو معدن مهم، إذ يلعب دورا أساسيا في توازن الماء ووظيفة الخلايا العصبية والعضلية.