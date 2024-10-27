‫فرط صوديوم الدم.. الأعراض والأسباب

قالت الرابطة الاتحادية لأطباء ‫الأمراض الباطنة بألمانيا إن فرط صوديوم الدم يعني وجود كثير من ‫الصوديوم في الدم، موضحة أن قيمة الصوديوم في الدم، التي تراوح من 531 ‫إلى 541 مليمولًا لكل لتر، تعدّ مرتفعة جدا.

‫وأوضحت الرابطة أن الأعراض الدالة على فرط صوديوم الدم تتمثل في الدوار ‫والعطش والتشوش وارتعاش العضلات ونوبات التشنج والتبول المتكرر، وفي ‫أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد فشل الدورة الدموية.

وأضافت الرابطة أن فرط صوديوم الدم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ‫ما هو خطير، موضحة أن الأسباب البسيطة تتمثل في نقص السوائل بالجسم ‫الناجم عن قلة شرب السوائل أو القيء ‫والإسهال والحمى، وتشمل الأسباب البسيطة أيضا الإفراط في تناول الملح.

‫أسباب خطيرة

أما الأسباب الخطيرة لفرط صوديوم الدم فتكمن في اختلال توازن السكر ‫بالدم أو الخلل بوظائف الكلى أو الخلل بالغدد الكظرية.

‫لذا، ينبغي دائما فحص مستوى الصوديوم المرتفع في الدم من قبل الطبيب ‫لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع للعلاج المناسب.

‫جدير بالذكر أن الصوديوم معدن مهم يلعب دورا أساسيا في ‫توازن الماء ووظيفة الخلايا العصبية والعضلية.