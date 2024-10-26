الكافيين يقلل دهون الجسم

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في الصباح، بمذاقها الجيد، كما أنها تزيد من التركيز وتعزز الطاقة في بداية اليوم.

اضافة الى ذلك؛ هناك مزايا صحية أخرى قد تعود على الشخص بالفائدة من شرب القهوة، فقد أثبتت دراسة نشرتها الجمعية الطبية البريطانية في عام 2023 أن وجود مستويات من الكافيين في الدم على المدى البعيد قد تقلل من كمية الدهون التي يحملها الجسم، كما أنها تقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أجريت الدراسة على ما يقرب من 10 آلاف شخص، عن طريق تحليل الاختلافات الجينية لديهم في جينات تعرف بأنها مرتبطة بسرعة تحلل الكافيين في الجسم.

استخدم فريق الدراسة بعض العلامات الجينية لإنشاء رابطة دقيقة بین مستوى الكافيين في الدم ومؤشر كتلة الجسم BMI وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وبينت نتائج الدراسة أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين الخالية من السعرات الحرارية يمكن دراستها كوسيلة محتملة للمساعدة في تقليل الدهون في الجسم.

وكتب فريق الدراسة في ورقتهم البحثية: " ارتبطت ترکیزات الكافيين الأعلى في بلازما الدم بانخفاض مؤشر كتلة الجسم BMI وكتلة الدهون في الجسم بشكل عام".

واضافوا "علاوة على ذلك، ارتبطت ترکیزات الكافيين الأعلى في بلازما الدم بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ويقدر أن قرابة نصف تأثير الكافيين على خفض احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يأتي من خلال خفض مؤشر كتلة الجسم".

وتربط دراسات سابقة بين الاستهلاك المعتدل للكافيين و تحسن صحة القلب و انخفاض مؤشر كتلة الجسم ، و تزودنا هذه الدراسة مزيدا من التفاصيل عن تأثيرات القهوة الصحية على الجسم.

أكسدة الدهون

يعتقد فريق الدراسة أن أثر الكافيين هذا قد يكون بسبب زيادة الكافيين لإنتاج الحرارة وأكسدة الدهون (حرقها) في الجسم.

رغم ذلك سيكون هناك حاجة الى المزيد من البحث لتأكيد السبب والنتيجة. ولا يزال من الممكن أن تكون هناك عوامل أخرى تلعب دورا لم يتم أخذها في الاعتبار في هذه الدراسة .

كما أنه من المهم أيضا أن ننتبه على الدوام أن تأثيرات الكافيين ليست ايجابية بشكل تام، لذلك فعلينا أن نتوخى الحذر عندما نتحدث عن فوائد شربه.

تأثيرات إضافية للكافيين

وفقا للجمعية الطبية الأميركية فهناك عدة تأثيرات يمكن أن تحدث نتيجة استهلاك الكافيين والتي تؤثر على الجسم بشكل سلبي أو إيجابي، منها ما يلي: