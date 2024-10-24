خضراوات ملونة وأمور أخرى تمنحك بشرة براقة.. ما هي؟
تظهر بشرة بعض الأشخاص بلون جميل يمنح شعورا بالصحة والنضارة، قد يكون السر وراء ذلك أبسط مما تتوقع. تسهم بعض الأغذية بمنح البشرة توهجا جميلا. فما هي هذه الأطعمة وكيف تقوم بذلك؟.
السر في الكاروتينات – مثل البيتا كاروتين في الجزر- والتي تمثل فئة من العناصر الغذائية التي تمنح الأطعمة عادة لونا برتقاليا جميلا. بالإضافة إلى أثرها الجمالي تشير العديد من الدراسات إلى أن الكاروتينات تمتلك خصائص تعزز الصحة وتسهم في التخفيف أو تقليل خطر الإصابة بأمراض متنوعة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وحالات الجلد والعظام واضطرابات العين والاضطرابات الأيضية والتدهور المعرفي، وغيرها.
تشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات الجزر والقرع واليقطين والبطاطا الحلوة والبابايا والطماطم والسبانخ والكرنب، لذلك ليست كل الكاروتينات برتقالية اللون. وتتحول بعض الأشكال إلى فيتامين أ في الجسم.
أشارت خبيرة التغذية كيت تايلور، في حوار مع مجلة نيوزويك الأميركية إلى أن تناول نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضراوات تحتوي على كاروتينات ملونة باستمرار يمكن أن يسهم في مظهر صحي للبشرة لأنها أيضا مضادات أكسدة مضادة للالتهابات.
وقالت تايلور: "الالتهاب المتفاقم من شأنه أن يقلل من توهج البشرة. كشخص يعاني من الإكزيما، أعرف هذا على وجه اليقين. لذا فإن الأمر لا يتعلق فقط بالكاروتينات ولكن بالأطعمة الغنية بالكاروتينات في مجملها".
على الجانب الآخر إن تناول كميات زائدة من الكاروتينات يمكن أن يسهم في اصفرار الجلد أو تحوله إلى اللون البرتقالي، وهي حالة تُعرف باسم كاروتينيميا الدم. وهناك بعض الأدلة على أن الكميات الأقل من الكاروتينات قد يكون لها تأثير مماثل وأكثر اعتدالا.
قالت تايلور لنيوزويك إن هناك بعض الأدلة التي تدعم فكرة أن بعض الكاروتينات – وخاصة الليكوبين الموجود في الطماطم والأستازانتين الموجود في المأكولات البحرية والطحالب – قد تدعم صحة الجلد وإشراقه بشكل عام.
نصائح أخرى لبشرة جميلة وصحية
يشير موقع الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية إلى بعض الإجراءات تجعل البشرة تبدو أكثر صحة، هذه الإجراءات هي:
- ضع واقي الشمس كل يوم قبل الخروج: واقي الشمس هو أقرب شيء لدينا إلى نافورة الشباب. يمكنه إبطاء شيخوخة الجلد. يمكن أن يساعد أيضا في منع سرطان الجلد. ابحث عن واقي شمس يوفر حماية واسعة النطاق، وعامل حماية من الشمس 30 (أو أعلى)، ومقاوم للماء.
- لا تدخن فالتدخين يسرع من شيخوخة بشرتك.
- استخدم منتجات العناية بالبشرة التي تتناسب مع احتياجات بشرتك.
- اغسل وجهك عند الاستيقاظ وقبل النوم وبعد التعرق.
- اغسل وجهك برفق: لتنظيف وجهك بلطف، بلله بالماء الفاتر. ثم ضع غسولا خفيفا، ضع غسول الوجه برفق في حركة دائرية بأطراف أصابعك. أنهي العملية بشطف الغسول تماما وتجفيف وجهك برفق بمنشفة نظيفة.
- تخلص من التوتر: غالبا ما تظهر بعض أمراض الجلد مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي (الأكزيما) لأول مرة عندما يشعر الشخص بالتوتر الشديد. يمكن أن يؤدي التوتر أيضا إلى تفاقم العديد من حالات الجلد، بما في ذلك حب الشباب، والأكزيما والصدفية والوردية.
- قاوم الرغبة في حك بشرتك: إذا كنت تتعرق بشدة أو تعاني من تفاقم حب الشباب، فقد يبدو من الطبيعي أن تقوم بحك بشرتك. لا تفعل ذلك! يؤدي الحك إلى تهيج بشرتك، مما قد يؤدي إلى تفاقم أي حالة جلدية، بما في ذلك حب الشباب.
- قم بزيارة طبيب أمراض جلدية إذا كنت لا تحب شيئا ما في بشرتك.