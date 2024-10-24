خضراوات ملونة وأمور أخرى تمنحك بشرة براقة.. ما هي؟

تظهر بشرة بعض الأشخاص بلون جميل يمنح شعورا بالصحة والنضارة، قد يكون السر وراء ذلك أبسط مما تتوقع. تسهم بعض الأغذية بمنح البشرة توهجا جميلا. فما هي هذه الأطعمة وكيف تقوم بذلك؟.

السر في الكاروتينات – مثل البيتا كاروتين في الجزر- والتي تمثل فئة من العناصر الغذائية التي تمنح الأطعمة عادة لونا برتقاليا جميلا. بالإضافة إلى أثرها الجمالي تشير العديد من الدراسات إلى أن الكاروتينات تمتلك خصائص تعزز الصحة وتسهم في التخفيف أو تقليل خطر الإصابة بأمراض متنوعة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وحالات الجلد والعظام واضطرابات العين والاضطرابات الأيضية والتدهور المعرفي، وغيرها.

تشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات الجزر والقرع واليقطين والبطاطا الحلوة والبابايا والطماطم والسبانخ والكرنب، لذلك ليست كل الكاروتينات برتقالية اللون. وتتحول بعض الأشكال إلى فيتامين أ في الجسم.

أشارت خبيرة التغذية كيت تايلور، في حوار مع مجلة نيوزويك الأميركية إلى أن تناول نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضراوات تحتوي على كاروتينات ملونة باستمرار يمكن أن يسهم في مظهر صحي للبشرة لأنها أيضا مضادات أكسدة مضادة للالتهابات.

وقالت تايلور: "الالتهاب المتفاقم من شأنه أن يقلل من توهج البشرة. كشخص يعاني من الإكزيما، أعرف هذا على وجه اليقين. لذا فإن الأمر لا يتعلق فقط بالكاروتينات ولكن بالأطعمة الغنية بالكاروتينات في مجملها".

على الجانب الآخر إن تناول كميات زائدة من الكاروتينات يمكن أن يسهم في اصفرار الجلد أو تحوله إلى اللون البرتقالي، وهي حالة تُعرف باسم كاروتينيميا الدم. وهناك بعض الأدلة على أن الكميات الأقل من الكاروتينات قد يكون لها تأثير مماثل وأكثر اعتدالا.

قالت تايلور لنيوزويك إن هناك بعض الأدلة التي تدعم فكرة أن بعض الكاروتينات – وخاصة الليكوبين الموجود في الطماطم والأستازانتين الموجود في المأكولات البحرية والطحالب – قد تدعم صحة الجلد وإشراقه بشكل عام.

نصائح أخرى لبشرة جميلة وصحية

يشير موقع الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية إلى بعض الإجراءات تجعل البشرة تبدو أكثر صحة، هذه الإجراءات هي: