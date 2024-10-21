الصحة العالمية ستجلي ألف امرأة وطفل مرضى ومصابين من غزة خلال الأشهر المقبلة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية بأوروبا اليوم الاثنين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى ألف امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة "خلال الأشهر المقبلة".

وقال المدير هانز كلوغ إن إسرائيل تعهدت بالسماح لنحو "ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة"، موضحا أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية والاتحاد الأوروبي.

وسهلت منظمة الصحة حتى الآن نحو 600 عملية إجلاء طبي من غزة إلى 7 دول أوروبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشدد كلوغ على أن "هذا لم يكن ليحصل لو لم نبق على الحوار" مشيرا إلى أنه "يجب أن نجتهد فعليا لعدم تسييس الصحة".

وأكد "إنني أبقي الحوار مع جميع الشركاء".

ورأى الطبيب البلجيكي البالغ (55 عاما) أن "الدواء الأهم هو السلام"، داعيا إلى احترام المراكز الصحية والطواقم الطبية في مناطق النزاع.

وباتت معظم مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة، في حين يخيم وضع صحي وإنساني كارثي في ظل القصف المدمر والعمليات العسكرية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة.