علماء روس يكتشفون مواد نباتية يمكن استخدامها لعلاج التهابات الدماغ

اكتشف علماء روس مواد نباتية يمكن استخدامها كأساس لتطوير دواء جديد لمعالجة التهابات الدماغ التي يسببها فيروس ينقله القراد.

وقال مكسيم خاسناتينوف، كبير الباحثين في المركز العلمي الروسي لصحة الأسرة في مدينة إيركوتسك، إنه في إطار "الدراسات التي أجريناها لتطوير أدوية كيميائية جديدة لمعالجة التهاب الدماغ الذي يسببه فيروس ينقله القراد، تمكنّا من اكتشاف مواد في نبات هليلج كابلي Terminalia chebula الذي يستخدم في الطب الشعبي في آسيا"، وتبين أن هذه المواد لديها قدرات مضادة لتلك الفيروسات، وأنها قد تصبح أساسا لتطوير أدوية جديدة لأمراض التهابات الدماغ والسحايا.

وتابع خاسناتينوف "قمنا بتسجيل براءة اختراع تتعلق بهذا الاكتشاف، ونخطط لإجراء التجارب ما قبل السريرية على أدوية جديدة مصنوعة من المواد التي اكتشفناها"، مشيرا إلى أن الدواء الوحيد الموجود الآن لالتهاب الدماغ الذي ينقله القراد هو الغلوبولين المناعي المتبرع به، غير أن هذا العلاج له آثار جانبية ولا يمكن تخزينه إلا في درجات حرارة تراوح بين 4 إلى 8 درجات مئوية.

ونقل موقع فيستي الروسي عن قسم المراقبة الوبائية في مدينة إيركوتسك تأكيده أنه خلال العام الحالي، طلب قرابة 15.4 ألف شخص المساعدة الطبية بعد تعرضهم للدغات القراد، بزيادة قدرها 22% على العام الماضي.