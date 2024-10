رواندا.. ماربورغ إلى انحسار واسع

كيغالي- أبدى مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إعجابا بمستوى الرعاية الصحية الذي قدمته رواندا للمرضى الذين أصيبوا بفيروس ماربورغ. وأثنى في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة الرواندي الدكتور سابين نسانزيمانا اليوم الأحد على "العمل الذي قامت به رواندا على مدى سنوات لتعزيز نظامها الصحي، وتطوير القدرات اللازمة للرعاية الحرجة ودعم الحياة".

وكشف غيبريسوس عن أن المنظمة سجلت ما قد تكون المرة الأولى "التي يتم فيها إزالة أنبوب التنفس الاصطناعي وأجهزة الإنعاش عن مرضى مصابين بفيروس ماربورغ في أفريقيا"، مما يعني تعافيا كاملا لمصابين كان يمكن أن يفارقوا الحياة، بحسب مدير عام منظمة الصحة العالمية.

بدوره، أعلن وزير الصحة الرواندي الدكتور سابين نسانزيمانا أن بلاده لم تسجل أي حالة إصابة جديدة أو حالات وفاة بفيروس ماربورغ منذ 5 أو 6 أيام على الأقل. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي في كيغالي، أن هذه المعلومات "هي فرصة لمواصلة تتبع كل حالة مخالطة على حدة قبل أن نضع نهاية نهائية لهذا الوباء".

وكشف نسانزيمانا أن أحد مراكز العلاج المختصة لا تزال تعالج 3 من المصابين، وأنهم "يظهرون علامات تعاف جيدة قد تمكن الفرق الطبية من تسريحهم من المركز العلاجي خلال وقت قريب".

وأكد نسانزيمانا أن البلاد سجلت 15 حالة وفاة بسبب الفيروس من مجمل حالات الإصابة منذ اكتشاف الفيروس، وقال إن غالبيتهم من فرق الاستجابة الطبية، وأكد أن 44 مصابا آخر قد تعافوا بشكل كامل.

وأرجع الوزير ارتفاعا حالات التعافي لسرعة التشخيص والاستجابة. وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الرواندية فإن حالات الوفاة بسبب الإصابة لا تزيد على 24% من مجمل الذين أصيبوا.

في 27 من سبتمبر/أيلول من العام الحالي أعلنت وزارة الصحة في رواندا تأكيد أول إصابة بمرض فيروس ماربورغ، وتم الإعلان بعد اختبار عينات دم أخذت من أشخاص تظهر عليهم الأعراض، وجاءت النتائج إيجابية في حينها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه وبحلول 29 سبتمبر/أيلول تم الإبلاغ عن إجمالي 26 حالة مؤكدة، بما في ذلك 8 وفيات. وشكل العاملون في المجال الصحي أكثر من 70% من المصابين آنذاك. ومنذ ذلك الحين، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تنسق مع حكومة رواندا الاستجابة.

Today @WHO DG @DrTedros joined @nsanzimanasabin, Minister of Health in #Rwanda, for an update on the #Marburg outbreak situation and response:

"Leadership at the top level is essential in any outbreak response and this is what we see here in Rwanda." pic.twitter.com/0QCbvPuRw6

— WHO Rwanda (@WHORwanda) October 20, 2024