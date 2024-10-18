الصحة العالمية: إسرائيل منعت دخول متخصصين يسعون إلى دعم العيادات في غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل منعت دخول متخصصين طبيين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة -يوم الخميس-، إن 8 منظمات وأكثر من 50 موظفا متخصصا تأثروا منذ أغسطس/آب جراء الحصار الإسرائيلي.

ووفقا للمنظمة فقد كان من المقرر أن يقدم المتخصصون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن من بين المنظمات التي تم منعها من دخول غزة كانت الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية غير الربحية، التي تدعم الفلسطينيين المحتاجين للرعاية الطبية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل منظمات كاملة من المشاركة في جهود الإغاثة لقطاع غزة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لهذه الفرق الخارجية في تقديم الخدمات الطبية الأساسية.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بالسماح الكامل لدخول فرق الإغاثة الطارئة.