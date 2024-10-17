‫ما مرض اليد والقدم والفم؟

قال الدكتور باتريك هوندسدورفر إن ‫مرض اليد والقدم والفم هو مرض فيروسي يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن ‫العاشرة.

‫وأوضح رئيس قسم طب الأطفال والمراهقين في مستشفى "هيليوس" بالعاصمة ‫الألمانية برلين أن مرض اليد والقدم والفم تسببه المجموعة إيه من ‫الفيروسات المعوية، التي تنتشر خلال فصل الخريف عبر الأسطح الملوثة أو ‫من شخص لآخر عن طريق ما يعرف بالعدوى التلطيخية.

‫الأعراض

‫وتتمثل أعراض مرض اليد والقدم والفم في الطفح الجلدي، الذي يظهر على ‫الغشاء المخاطي للفم واللسان والشفاه. كما يمتد الطفح الجلدي ليشمل أيضا ‫راحة اليد والأصابع والأخمصين، بالإضافة إلى الشعور بألم حارق وحكة ‫شديدة.

وأشار هوندسدورفر إلى أن السوائل الناتجة عن البثور تعد معدية بشكل ‫خاص.

‫العلاج

‫وعن كيفية العلاج، أوضح طبيب الأطفال الألماني أن الأدوية المخففة للألم ‫والحمى مثل الباراسيتامول أو غسولات الفم يمكن أن تساعد في علاج ارتفاع ‫درجة حرارة الجسم والبثور المؤلمة في الفم.

‫وينبغي زيارة الطبيب إذا كان الألم في الفم شديدا لدرجة أن الطفل لم يعد ‫يريد أن يشرب، وأيضا إذا كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر، أو إذا استمرت ‫الأعراض لمدة تزيد على 10 أيام.

‫ولا يجوز أن يذهب الطفل إلى المدرسة أو رياض الأطفال حتى يشفى تماما من ‫المرض.