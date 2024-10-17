ما مرض اليد والقدم والفم؟
قال الدكتور باتريك هوندسدورفر إن مرض اليد والقدم والفم هو مرض فيروسي يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن العاشرة.
وأوضح رئيس قسم طب الأطفال والمراهقين في مستشفى "هيليوس" بالعاصمة الألمانية برلين أن مرض اليد والقدم والفم تسببه المجموعة إيه من الفيروسات المعوية، التي تنتشر خلال فصل الخريف عبر الأسطح الملوثة أو من شخص لآخر عن طريق ما يعرف بالعدوى التلطيخية.
الأعراض
وتتمثل أعراض مرض اليد والقدم والفم في الطفح الجلدي، الذي يظهر على الغشاء المخاطي للفم واللسان والشفاه. كما يمتد الطفح الجلدي ليشمل أيضا راحة اليد والأصابع والأخمصين، بالإضافة إلى الشعور بألم حارق وحكة شديدة.
وأشار هوندسدورفر إلى أن السوائل الناتجة عن البثور تعد معدية بشكل خاص.
العلاج
وعن كيفية العلاج، أوضح طبيب الأطفال الألماني أن الأدوية المخففة للألم والحمى مثل الباراسيتامول أو غسولات الفم يمكن أن تساعد في علاج ارتفاع درجة حرارة الجسم والبثور المؤلمة في الفم.
وينبغي زيارة الطبيب إذا كان الألم في الفم شديدا لدرجة أن الطفل لم يعد يريد أن يشرب، وأيضا إذا كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر، أو إذا استمرت الأعراض لمدة تزيد على 10 أيام.
ولا يجوز أن يذهب الطفل إلى المدرسة أو رياض الأطفال حتى يشفى تماما من المرض.