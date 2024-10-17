كم سنة من العمر ستكسب إذا أقلعت عن التدخين الآن؟ أخبرنا عمرك ونحن سنخبرك الجواب

لطالما يتساءل مدخنون كم سنة من العمر سيكسبون إذا أقلعوا عن التدخين الآن؟ وهل الأمر يستحق الجهد؟ الجواب لدينا.

هناك دائما عذر لعدم ترك السجائر، مثل: "ما زلت صغيرا، وسأتوقف عن التدخين لاحقا دون أي مشكلة"، أو "أنا كبير السن، لقد حدث الضرر بالفعل"، و"أعرف رجلا توفي عن عمر يناهز 95 عاما وظل يدخن حتى نهاية حياته".

دراسة نشرت هذا العام دحضت كل هذه المعتقدات التي لا أساس لها وتقدم حججا توضح فوائد الإقلاع عن التبغ في مراحل مختلفة من الحياة.

قام البحث، الذي نشر في المجلة الأميركية للطب الوقائي، بقياس تأثير التدخين على متوسط ​​العمر المتوقع بين سن 35 و75 عاما. تم تقسيم التحليل إلى فترات زمنية مدتها 10 سنوات لتحديد الفوائد المحتملة للإقلاع عن التدخين في كل عقد. تظهر النتائج أنه على الرغم من أن التأثيرات الإيجابية تتضاءل بمرور الوقت، فإنه لا تزال هناك مكاسب كبيرة لدى كبار السن.

قال كينيث وارنر، الباحث في قسم سياسات الصحة والإدارة في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان ومؤلف البحث، "إن فائدة الإقلاع عن التدخين لا تقتصر على الشباب والبالغين في منتصف العمر.. تظهر هذه الدراسة أنه يمكن تطبيقها على كبار السن أيضا. في حين أن فوائد الإقلاع عن التدخين في سن أكبر قد تبدو منخفضة من حيث القيمة المطلقة، لكنها تمثل نسبة كبيرة من متوسط ​​العمر المتوقع المتبقي للشخص".

سنوات العمر المفقودة بسبب التدخين

إن الإقلاع عن التدخين في سن 75 عاما يمكن أن يزيد بشكل كبير من متوسط ​​العمر المتوقع. هذا هو الاستنتاج الرئيسي للدراسة الجديدة.

تظهر الأرقام ما يلي: تبلغ فرص اكتساب عام واحد على الأقل من العمر بين أولئك الذين أقلعوا عن التدخين في سن 65 عاما 23.4%، لكنها تظل كبيرة بعد ذلك العمر: 14.2% في سن 75 عاما.

حسب الفئة العمرية، وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يدخنوا قط، فإن أولئك الذين دخنوا طوال حياتهم البالغة وهم حاليا في الأعمار التالية يخسرون العدد التالي من السنوات:

مدخن على عمر 35 ، سيخسر 9.1 سنوات من عمره في المتوسط

مدخن على عمر 45، سيخسر 8.3 سنوات من عمره

مدخن على عمر 55 ، سيخسر 7.3 سنوات من عمره

مدخن على عمر 65 ، سيخسر 5.9 سنوات من عمره

مدخن على عمر 75 ، سيخسر 4.4 سنوات من عمره

كم سنة سيكسب الشخص إذا أقلع عن التدخين؟

التالي كم سنة سيكسب الشخص المدخن إذا أقلع عن التدخين وفقا لعمره:

مدخن على عمر 35 أقلع عن التدخين، سيكسب 8 سنوات من العمر في المتوسط

مدخن على عمر 45 أقلع عن التدخين، سيكسب 5.6 سنوات من العمر

مدخن على عمر 55 أقلع عن التدخين، سيكسب 3.4 سنوات من العمر

مدخن على عمر 65 أقلع عن التدخين، سيكسب 1.7 سنة من العمر

مدخن على عمر 75 أقلع عن التدخين، سيكسب 0.7 سنة من العمر

فيما يلي بعض الحقائق الأكثر أهمية التي تدعم فكرة أنه لا فوات أوان أبدا للإقلاع عن التدخين: