هكذا تواجهين غثيان الحمل
يعد الشعور بالغثيان من المتاعب الصحية الشائعة خلال فترة الحمل. فكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور الألماني مارتن جوبفرت إن سبب الشعور بالغثيان خلال فترة الحمل يرجع على الأرجح إلى هرمون يسمى "جي دي إف 15" (GDF15)، الذي يتم إنتاجه في المشيمة.
وجبات خفيفة وصغيرة
وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أنه يمكن للمرأة مواجهة الغثيان خلال الحمل من خلال تجنب الشعور بالجوع، إذ ينبغي تناول وجبات خفيفة وصغيرة، مع مراعاة تناولها ببطء. وبذلك تتم السيطرة على الهرمون المعني مع الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.
وتعد الوجبات الخفيفة المحتوية على البروتين والكربوهيدرات مثالية لهذا الغرض، مع مراعاة تجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الحريفة. وتشمل الوجبات الخفيفة المثالية الموسلي والزبادي والخبز المحمص والموز.
مشروبات باردة
ومن المفيد أيضا شرب السوائل على نحو كاف، لا سيما المشروبات الباردة مثل الكولا الباردة. ويمكن أيضا مواجهة الغثيان من خلال تناول حلوى النعناع.
استشارة الطبيب
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الغثيان، فينبغي استشارة الطبيب، إذ يمكن حينئذ تناول الأدوية التي تساعد على التخلص من الغثيان.
يذكر أن الشعور بالغثيان عادة ما يختفي من تلقاء نفسه بحلول نهاية الشهر الثالث من الحمل، أو بحلول الأسبوع العشرين على أقصى تقدير.