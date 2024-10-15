‫هكذا تواجهين غثيان الحمل

يعد الشعور بالغثيان من المتاعب ‫الصحية الشائعة خلال فترة الحمل. فكيف يمكن مواجهته؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور الألماني مارتن جوبفرت إن سبب الشعور ‫بالغثيان خلال فترة الحمل يرجع على الأرجح إلى هرمون يسمى "جي دي إف 15" (GDF15)، الذي ‫يتم إنتاجه في المشيمة.

‫وجبات خفيفة وصغيرة

‫وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أنه يمكن للمرأة مواجهة الغثيان خلال ‫الحمل من خلال تجنب الشعور بالجوع، إذ ينبغي تناول وجبات خفيفة وصغيرة، ‫مع مراعاة تناولها ببطء. وبذلك تتم السيطرة على الهرمون المعني مع ‫الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

‫وتعد الوجبات الخفيفة المحتوية على البروتين والكربوهيدرات مثالية لهذا ‫الغرض، مع مراعاة تجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الحريفة. وتشمل الوجبات ‫الخفيفة المثالية الموسلي والزبادي والخبز المحمص والموز.

‫مشروبات باردة

‫ومن المفيد أيضا شرب السوائل على نحو كاف، لا سيما المشروبات الباردة ‫مثل الكولا الباردة. ويمكن أيضا مواجهة الغثيان من خلال تناول حلوى النعناع.

استشارة الطبيب

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الغثيان، فينبغي استشارة الطبيب، إذ يمكن حينئذ تناول الأدوية التي تساعد على التخلص من الغثيان.

‫يذكر أن الشعور بالغثيان عادة ما يختفي من تلقاء نفسه بحلول ‫نهاية الشهر الثالث من الحمل، أو بحلول الأسبوع العشرين على أقصى تقدير.