‫هذه الأدوية قد تؤدي إلى نقص فيتامين بي 12

قالت غرفة الصيادلة في ولاية ‫هيسن الألمانية إن بعض الأدوية قد تؤدي إلى نقص فيتامين B12 في الجسم، ‫مثل بانتوبرازول وأوميبرازول وإيسوميبرازول المستخدمة ‫لعلاج حرقة المعدة، أو مشاكل الارتجاع المريئي.

‫وأضافت الغرفة أن عقار الميتفورمين، الذي يُستَخدم لعلاج داء السكري من ‫النوع الثاني، قد يتسبب أيضا في نقص فيتامين B12 في الجسم.

‫وإلى جانب هذه الأدوية، يحدث نقص فيتامين B12 في الجسم أيضا بسبب اتباع ‫نظام غذائي يستغني تماما عن الأغذية ذات المصادر الحيوانية، ‫نظرا لأن فيتامين B12 يوجد في الأغذية الحيوانية مثل اللحوم والبيض ‫ومنتجات الألبان.

الأعراض

‫وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في الجسم في الوخز أو الحرقان في اليدين ‫والقدمين، وشحوب الجلد وتشقق زوايا الفم واحمرار اللسان والشعور بألم ‫فيه.

وقد تشمل الأعراض أيضا مشاكل في الذاكرة وتقلب المزاج والتعب الشديد ‫والهزال ومشاكل النوم والرؤية والتوازن.

‫وفي الحالات الشديدة قد تحدث أيضا اضطرابات في الحركة ومظاهر شلل ‫وتشنجات.

‫ويمكن مواجهة نقص فيتامين B12 من خلال تناول الأغذية الغنية به، كما ‫يمكن مواجهته عن طريق الحقن أو المستحضرات الفموية ذات الجرعة العالية، ‫مع العلم بأن الجرعة البالغة 1000 ميكروجرام تعد كافية.