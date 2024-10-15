هذه الأدوية قد تؤدي إلى نقص فيتامين بي 12
قالت غرفة الصيادلة في ولاية هيسن الألمانية إن بعض الأدوية قد تؤدي إلى نقص فيتامين B12 في الجسم، مثل بانتوبرازول وأوميبرازول وإيسوميبرازول المستخدمة لعلاج حرقة المعدة، أو مشاكل الارتجاع المريئي.
وأضافت الغرفة أن عقار الميتفورمين، الذي يُستَخدم لعلاج داء السكري من النوع الثاني، قد يتسبب أيضا في نقص فيتامين B12 في الجسم.
وإلى جانب هذه الأدوية، يحدث نقص فيتامين B12 في الجسم أيضا بسبب اتباع نظام غذائي يستغني تماما عن الأغذية ذات المصادر الحيوانية، نظرا لأن فيتامين B12 يوجد في الأغذية الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.
الأعراض
وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في الجسم في الوخز أو الحرقان في اليدين والقدمين، وشحوب الجلد وتشقق زوايا الفم واحمرار اللسان والشعور بألم فيه.
وقد تشمل الأعراض أيضا مشاكل في الذاكرة وتقلب المزاج والتعب الشديد والهزال ومشاكل النوم والرؤية والتوازن.
وفي الحالات الشديدة قد تحدث أيضا اضطرابات في الحركة ومظاهر شلل وتشنجات.
ويمكن مواجهة نقص فيتامين B12 من خلال تناول الأغذية الغنية به، كما يمكن مواجهته عن طريق الحقن أو المستحضرات الفموية ذات الجرعة العالية، مع العلم بأن الجرعة البالغة 1000 ميكروجرام تعد كافية.