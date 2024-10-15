مدير مركز الحسين يتسلم جائزة الكويت لمكافحة السرطان

تسلم الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان -في الأردن- جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري لإقليم شرق المتوسط، خلال انعقاد الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تكريما لإسهاماته الاستثنائية في مكافحة السرطان.

وقدم الجائزة وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، بحضور كل من الدكتورة حنان البلخي، مديرة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة القطرية.

وقال منصور إن هذه الجائزة تتويج لمجهود جماعي من الزملاء والزميلات في مركز ومؤسسة الحسين للسرطان، والداعمين المحليين والدوليين وقبل كل ذلك مرضانا الذين نتعلم منهم الدروس في الصمود ومحاربة السرطان، وفقًا لبيان من مركز الحسين للسرطان وصل للجزيرة نت.

ويشغل منصور، منصب المدير العام للمركز منذ العام 2012، وقد تم تعيينه أيضا كرئيس مجلس إدارة تنفيذي للبرنامج الأردني لسرطان الثدي. وهو طبيب استشاري في الأشعة التشخيصية، مع تخصص دقيق في أشعة الأعصاب، ويحمل زمالة من الكلية الملكية لأطباء الأشعة من (FRCR) في لندن، وماجستير في إدارة الرعاية الصحية من جامعة كارنيغي ميلون. وماجستير في اختصاص الصحة العامة من جامعة جون موريس في ليفربول.

هذا وتُعد جائزة الكويت لمكافحة السرطان من أهم الجوائز الطبية في المنطقة، حيث تُمنح للأفراد أو المؤسسات التي تقدم إسهامات ملحوظة في مكافحة السرطان من خلال الأبحاث، والابتكار، أو تقديم خدمات طبية متميزة.