الصحة العالمية تؤكد ضرورة حماية المستشفيات إثر قصف إسرائيل مستشفى بغزة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ضرورة حماية المستشفيات، عقب استهداف إسرائيل حرم مستشفى ومدرسة وسط غزة، يؤويان مدنيين نازحين.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، تعليقا على قصف إسرائيل مستشفى شهداء الأقصى بغزة.

وقال غيبريسوس إن تقارير رهيبة جاءت من مستشفى شهداء الأقصى في غزة عقب قصف الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى مقتل أشخاص لجؤوا إلى المستشفى وإصابة بعضهم بحروق خطيرة.

وأضاف "ينبغي أن تكون المستشفيات أماكن للعلاج والأمان"، مؤكدا ضرورة حمايتها، وأردف "ندعو مرة أخرى إلى وقف الهجمات. وندعو إلى السلام".

وفجر الاثنين، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب نحو 65 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير طال نحو 30 خيمة.