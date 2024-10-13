علماء روس يطورون طريقة لعلاج إصابات النخاع الشوكي

كشفت دراسة جديدة لعلماء من جامعة "سيريس" (Sirius) الروسية للعلوم والتكنولوجيا عن تطوير طريقة جديدة لعلاج إصابات النخاع الشوكي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "طور العلماء في جامعتنا طريقة جديدة لعلاج إصابات النخاع الشوكي باستخدام ما يسمى بالأمينات النزرة، وقد تكون هذه الطريقة مفتاحا لتطوير أدوية علاجية جديدة من شأنها أن تعطي الأمل في تعاف أكثر فعالية للمرضى بعد الإصابات الخطيرة".

من جهتها، قالت داريا كالينين -كبيرة العلماء في قسم علم الأعصاب في مركز علوم الوراثة وعلوم الحياة في الجامعة- "أجرينا تجارب على الفئران، حيث قمنا خلالها بتعطيل الجين الذي يشفر مستقبلات الأمينات النزرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هذا المستقبل يرتبط بالتغيرات في الوظائف الحسية الحركية، لذلك أعطتنا فهما أعمق لمشاركة مستقبلات الأمينات النزرة في علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض".

وأضافت كالينين "وتفتح هذه الدراسة الفرصة لتطوير أساليب علاجية جديدة متخصصة للغاية لتجديد وإصلاح الخلايا بعد التعرض لإصابات الدماغ والنخاع الشوكي، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي تلحق بالجهاز العصبي، بما في ذلك التنكس العصبي".

وبحسب الخبراء في الجامعة، فإن إصابات النخاع الشوكي تشكل نحو 26% من إجمالي الإصابات عندما يتعرض الناس للحوادث الخطيرة، وتطوير علاجات لمثل هذه الإصابات ضروري كونها قد تسبب ضررا يؤدي لتغيير حساسية الوظائف الحركية للشخص، كما قد يسبب مضاعفات في أجهزة الجسم الأخرى، مثل القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

جدير بالذكر أن النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي، هو جزء من الجهاز العصبي المركزي، الذي يبدأ من قاعدة الدماغ ويمر خلال النفق الفقري أو القناة الفقرية للعمود الفقري، وهو أنبوبي الشكل ويتكون من حزمة من الأعصاب التي تعتبر امتدادا للجهاز العصبي المركزي من الدماغ، وتحميها مجموعة من العظام تسمى العمود الفقري. والوظيفة الرئيسية للنخاع الشوكي هي نقل النبضات العصبية من وإلى الدماغ وتوصيلها للأعصاب الفرعية.