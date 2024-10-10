دراسة: تناول 3320 وحدة دولية من فيتامين د يوميا يحمل فوائد صحية كبيرة

وجد باحثون من الولايات المتحدة والصين أن تناول جرعة متوسطة تبلغ 3320 وحدة دولية من فيتامين "د" يوميا، أو حوالي 83 ميكروغراما، كان مرتبطا بالعديد من الفوائد القلبية والأيضية المهمة.

وبحسب الدراسة، فإن هذه الجرعة اليومية ترتبط بانخفاض ضغط الدم، والكوليسترول الكلي، والإنسولين والغلوكوز في الدم أثناء الصيام.

ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، يأتي هذا الاكتشاف من دراسة جديدة راجع فيها الباحثون 99 تجربة من جميع أنحاء العالم، للتحقيق في فوائد هذا الفيتامين على صحة القلب والأيض.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعات كولومبيا وبراون وبكين، وشملت التجارب 17 ألفا و656 مشاركا، وأجريت بين مجموعات سكانية متباينة على نطاق واسع في مواقع عالمية مختلفة.

ووجد البحث أن الفائدة الكبرى من مكملات فيتامين "د" تحققت لمن لديهم نقص في هذا الفيتامين، وكانت لديهم زيادة كبيرة في الوزن.

ورغم عدم معرفة السبب العلمي لارتباط فيتامين "د" بهذه الفوائد، تنضم هذه النتائج لمجموعة من فوائد هذا الفيتامين لصحة القلب أكدتها الأبحاث، إلى جانب فوائده المعروفة للعظام والعضلات.