تقرير يكشف إصابة طفل من بين كل سبعة بأمراض ترتبط بالصحة العقلية

أظهر تقرير -نشرته منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"- إصابة طفل من بين كل سبعة بأمراض ترتبط بالصحة العقلية، وأن الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما يصاب بعضهم بأمراض مثل: الاكتئاب واضطرابات السلوك، والقلق وغيرها من أمراض الصحة العقلية.

ويتزامن نشر التقرير مع احتفال المنظمة باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بهدف التوعية بأهمية خدمات الدعم والصحة النفسية.

ودع المنظمة في تقريرها إلى أهمية العمل مبكرا لاكتشاف مثل هذه الحالات بين الأطفال والمراهقين، بهدف توفير الدعم والاستفادة من إمكاناتهم بالطريقة المثلى، مشددا على ضرورة ضمان الاستمرارية في تعليم وتطوير الأطفال بشكل شامل، والحذر من خطورة وضع ملايين الأطفال الذين يعانون من حالات الصحة العقلية في مؤسسات للرعاية، بعيدا عن عائلاتهم، وفي ظل وجودهم.

ومن جانبها، شددت مديرة الصحة العقلية بمنظمة الصحة ديفورا كاستيل على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن تحسين الصحة العقلية للأطفال والشباب والأسر. وقالت "مسؤوليتنا الجماعية أن نعطي الأولوية للصحة العقلية للأطفال والمراهقين كجزء من الرفاهية الشاملة لهذه الفئة".