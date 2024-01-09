أعراض سرطان العظام.. تعرف عليها

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة ‫السرطان إن سرطان العظام هو ورم خبيث يصيب الأنسجة العظمية أو أنسجة ‫الغضاريف أو مصفوفة العظام.

‫وأضافت الجمعية أنه إلى جانب أورام العظام الأولية المذكورة، هناك أيضا ‫أورام عظام ثانوية تُعرف باسم النقائل العظمية، وهي أورام تنشأ في ‫البداية في أجزاء أخرى من الجسم -خاصة في حالات سرطان الرئة وسرطان ‫البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الكلى وسرطان الغدة الدرقية – ثم تستقر ‫في العظام في المراحل المتقدمة.

أسباب وأعراض

‫وتكمن أسباب الإصابة بسرطان العظام في العوامل الوراثية والخضوع للعلاج ‫الإشعاعي في الصغر، بينما تتمثل الأعراض في آلام العظام وتورم المفاصل ‫والتعرض للكسور بشكل متكرر، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالتعب ‫والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود وفقدان الوزن.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، نظرا ‫لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء من سرطان العظام، مشيرة إلى أن ‫العلاج يشمل الجراحة (استئصال الورم الخبيث) والعلاج الكيميائي والعلاج ‫الإشعاعي.