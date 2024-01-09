أعراض سرطان العظام.. تعرف عليها
قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سرطان العظام هو ورم خبيث يصيب الأنسجة العظمية أو أنسجة الغضاريف أو مصفوفة العظام.
وأضافت الجمعية أنه إلى جانب أورام العظام الأولية المذكورة، هناك أيضا أورام عظام ثانوية تُعرف باسم النقائل العظمية، وهي أورام تنشأ في البداية في أجزاء أخرى من الجسم -خاصة في حالات سرطان الرئة وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الكلى وسرطان الغدة الدرقية – ثم تستقر في العظام في المراحل المتقدمة.
أسباب وأعراض
وتكمن أسباب الإصابة بسرطان العظام في العوامل الوراثية والخضوع للعلاج الإشعاعي في الصغر، بينما تتمثل الأعراض في آلام العظام وتورم المفاصل والتعرض للكسور بشكل متكرر، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالتعب والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود وفقدان الوزن.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، نظرا لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء من سرطان العظام، مشيرة إلى أن العلاج يشمل الجراحة (استئصال الورم الخبيث) والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.