اللقاحات القديمة لا تقدم حماية ضد الأعراض الحادة من متحورات كورونا "إكس بي بي"

نصحت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان، أمس الجمعة، المواطنين بالحصول على أحدث لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) في أقرب وقت ممكن، إذ يظهر بحث جديد أن اللقاحات الأقدم لا تقدم حماية تقريبا، ضد الأعراض الحادة الناجمة عن متحورات "إكس بي بي" وهو سلالة فرعية من متحور "أوميكرون".

وقال فيليب لو نائب المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض إنه "ينصح البالغين وضعاف المناعة والمسنين بالحصول على اللقاحات الجديدة"، مستشهدا بدراسة جديدة حول تفشي المتحور في جنوب كاليفورنيا، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم السبت.

وذكرت الدراسة أن البالغين، الذين حصلوا على أنواع أقدم من لقاحات (كوفيد-19)، لديهم نفس معدلات دخول المستشفيات والأعراض الحادة، مثل هؤلاء الذين لم يحصلوا على لقاحات، بعد 6 إلى 9 أشهر من التطعيم، طبقا لما ذكره فيليب لو.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان في بيان صحفي أن جائحة (كوفيد-19) من المتوقع أن تزيد الأسبوع المقبل بسبب موجة باردة وشيكة، والعام الجديد والتجمعات ذات الصلة بالانتخابات، مضيفة أن حالات الأعراض الحادة والمضاعفات زادت مؤخرا. وشهدت اليونان والتشيك وألمانيا ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19 مؤخرا، مما أدى إلى دعوات إلى ارتداء الكمامات.

قلق

وبدأت باكستان اختبار حوالي 2% من الركاب للكشف عن الإصابة بـ(كوفيد-19) في الرحلات الدولية الوافدة، وسط ارتفاع في حالات الإصابة به، بمختلف أنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول مع حلول فصل الشتاء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف إن "نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) من الفئات المعرضة للخطر كانت منخفضة بشكل مثير للقلق في الأميركتين وأوروبا.

وحذر من أن "كوفيد-19 قد لا يكون أزمة حادة كما كان قبل عامين، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاهل المرض".