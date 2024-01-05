‫ما الفرق بين اكتئاب ما بعد الولادة والكآبة النفاسية؟

قالت المؤسسة الألمانية لمساعدة مرضى ‫الاكتئاب إن الكآبة النفاسية (Baby Blues) عبارة عن تقلبات مزاجية وشعور ‫بالإرهاق وتراجع الشعور بالفرح بشأن المولود الجديد، مشيرة إلى أن هذه ‫الحالة النفسية غالبا ما تحدث في الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأولى بعد ‫الولادة، وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها دون علاج.

‫‫وأضافت المؤسسة أنه إذا استمرت هذه الأعراض لمدة أطول من ذلك، فتعاني ‫الأم حينئذ ما يعرف باكتئاب ما بعد الولادة، والذي يرجع إلى أسباب عدة ‫تتمثل في تغيرات أو مضاعفات جسدية أو كيميائية حيوية أثناء الحمل أو ‫المرور بتجربة ولادة مؤلمة، بالإضافة إلى العوامل الشخصية مثل المشاكل الزوجية والوضع المالي السيئ.

‫كما أن النساء المُعرضات بشكل عام لمشاكل نفسية ومزاج اكتئابي أكثر ‫عُرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

‫وحذرت المؤسسة من أن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يسبب مشاكل في النمو ‫لدى الطفل، والتي يمكن أن تكون ذات طبيعة معرفية وعاطفية.

وفي الحالات ‫البسيطة والمتوسطة يمكن مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة من خلال العلاج ‫النفسي، على سبيل المثال العلاج السلوكي المعرفي. وفي الحالات الصعبة ‫يمكن اللجوء إلى الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب.