دراسة بريطانية: نصف المراهقين مدمنون على وسائل التواصل الاجتماعي

يشعر نحو نصف المراهقين بأنهم مدمنون لوسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد في تحليل أجرته جامعة كامبردج البريطانية.

وأفادت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، الأربعاء، بأن النتائج الأولية للدراسة التي أجريت في الجامعة، وصفت بأنها "مذهلة"، حيث قال الباحثون إن علاقة بعض الأشخاص بوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون "شبيهة بالإدمان السلوكي".

ويقوم فريق جامعة "كامبردج" بتحليل البيانات الواردة من "دراسة جيل الألفية"، التي يجريها "مركز الدراسات الممتدة" في جامعة لندن. وتتتبع الدراسة حياة أكثر من 18 ألف طفل ممن ولدوا في المملكة المتحدة خلال عامي 2000 و2001، لرسم خريطة لخلفيات الأطفال المولودين في مطلع القرن الـ21.

وتوصل باحثو جامعة كامبردج إلى أن 48% من بين 7022 شخصا شملهم الاستطلاع، إما وافقوا وإما وافقوا بشدة، على عبارة "أعتقد أنني مدمن لوسائل التواصل الاجتماعي".

وقد تم جمع البيانات خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني من عام 2018 ومارس/آذار من عام 2019.