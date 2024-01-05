حمية العصائر تنقص الوزن كيلوغراما في الأسبوع
شهدت حِمية العصائر انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة. فما طبيعتها وما مزاياها؟ وما مخاطرها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح نيكلاس شفارتس، المُحاضر في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، أن حِمية العصائر تعني تناول عصائر الخضروات والفواكه والماء والشاي وحساء الخضروات فقط والاستغناء التام عن الأطعمة الصلبة لمدة لا تزيد على أسبوع.
وأضاف شفارتس أن المرء يتناول خلال اليوم الواحد ما يصل إلى 6 حصص من عصائر الخضروات والفواكه، علما بأن الحصة الواحدة تتراوح بين 250 و500 مليلتر، وبذلك تتراوح الكمية الإجمالية بين لتر و1.5 لتر.
ومن المهم توزيع الحصص على مدار اليوم بدلا من تناولها دفعة واحدة، وإلا فإن مستوى السكر في الدم سيرتفع بشدة، ثم ينخفض مرة أخرى بسرعة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطاقة بدلا من زيادتها.
فيتامينات ومعادن
وأشار شفارتس إلى أن عصائر الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والمواد النباتية الثانوية والألياف الغذائية، لافتا إلى أن حِمية العصائر، التي يتم اتباعها لمدة أسبوع، تساعد على إنقاص الوزن بمعدل كيلوغرام إلى 1.5 كيلوغرام، وحتى 3 إلى 5 كيلوغرامات، علما بأن ما يفقده الجسم ليس دهونا نقية، بل نسبة كبيرة من الماء.
كما تساعد هذه الحمية على تخفيف العبء الواقع على الجهاز الهضمي، مما يساعد على التمتع بشعور أفضل بالجسم.
مخاطر
من جانبها، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية آنتيا جال أن حِمية العصائر تعد تغذية أحادية الجانب؛ حيث إنها تفتقر إلى البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية.
ولذلك يتعين على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية، استشارة الطبيب قبل اتباع هذه الحِمية.
ويسري ذلك أيضا على مرضى السرطان والحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال.