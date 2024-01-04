ما السن الطبيعية لظهور الشيب؟ وما أسباب الشعر الأبيض في عمر الـ20؟

تقول الأسطورة إن شعر ماري أنطوانيت تحول إلى اللون الرمادي بين عشية وضحاها قبل قطع رأسها في عام 1791. هذه الأسطورة غير صحيحة، فالشعر الذي ينمو بالفعل من الجريب لا يتغير لونه. وفي هذا التقرير سنتعرف على المعلومات الصحيحة حول الشيب.

ويُقصد بـ"الجريب" بصيلة الشعر، وهي عبارة عن مجموعة من الخلايا التي تنمو في فروة الرأس وتنتج الشعر. وتتكون الشعرة من جذع shaft وجذر. والجذع هو الجزء المرئي من الشعر الذي يخرج من الجلد. أما جذر الشعر فيوجد في الجلد ويمتد إلى الطبقات العميقة من الجلد، وهو محاط بجريب الشعر hair follicle -وتعرف أيضا ببصيلة الشعر- وهي غمد يتكون من الجلد والنسيج الضام، ويتصل بغدة دهنية.

أسباب ظهور الشيب

1- الوراثة

إذا لاحظت وجود شعر أبيض في سن مبكرة، فمن المحتمل أن والديك أو أجدادك كان لديهم أيضا شعر رمادي أو أبيض في سن مبكرة.

2- الإجهاد

الجميع يتعامل مع التوتر من وقت لآخر. يمكن أن تشمل عواقب الإجهاد المزمن مشاكل النوم والقلق وتغير في الشهية وارتفاع ضغط الدم وظهور الشيب.

يمكن أن يؤثر التوتر على الشعر. وجدت دراسة أجريت عام 2013 وجود صلة بين التوتر واستنزاف الخلايا في بصيلات الشعر لدى الفئران. لذلك، إذا لاحظت زيادة في عدد الخصل البيضاء، فقد يكون التوتر هو السبب.

في دراسة نشرت عام 2021 وجد الباحثون أن الأشخاص ذوي الشعر الرمادي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الأحداث المجهدة أكثر من غيرهم.

يمكن أن يسبب مرض المناعة الذاتية ظهور الشعر الأبيض المبكر. وذلك عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم خلاياه. في حالة الثعلبة والبهاق، يمكن لجهاز المناعة مهاجمة الشعر والتسبب في فقدان الصباغ.

4- اضطراب الغدة الدرقية

قد تكون التغيرات الهرمونية الناجمة عن مشكلة الغدة الدرقية -مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية– مسؤولة أيضا عن ظهور الشيب.

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة رقبتك. يساعد على التحكم في العديد من وظائف الجسم مثل عملية التمثيل الغذائي. يمكن أن تؤثر صحة الغدة الدرقية أيضا على لون شعرك. يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أو نقص نشاطها إلى إنتاج كمية أقل من الميلانين في الجسم.

يمكن أن يشير الشعر الأبيض في سن مبكرة أيضا إلى نقص فيتامين ب 12. يلعب هذا الفيتامين دورا مهما في جسمك. يمنحك الطاقة، بالإضافة إلى أنه يساهم في نمو الشعر الصحي ولون الشعر.

يرتبط نقص فيتامين ب 12 بحالة تسمى فقر الدم الخبيث، وهو عندما لا يستطيع جسمك امتصاص ما يكفي من هذا الفيتامين. يحتاج جسمك إلى فيتامين ب 12 لخلايا الدم الحمراء السليمة، التي تحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الشعر. يمكن أن يؤدي النقص إلى إضعاف خلايا الشعر والتأثير على إنتاج الميلانين.

6- التدخين

هناك أيضا صلة بين الشيب والتدخين. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 107 أشخاص وجود صلة بين "ظهور الشعر الرمادي قبل سن الـ30 وتدخين السجائر".

من المعروف أن تدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب. ومع ذلك، فإن التأثيرات الطويلة المدى يمكن أن تتجاوز القلب والرئتين وتؤثر على الشعر. يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية، مما قد يقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسموم الموجودة في السجائر أن تلحق الضرر بأجزاء من جسمك بما في ذلك بصيلات الشعر، مما يتسبب في ظهور الشعر الأبيض المبكر.

كيف يحدث الشيب؟

يحتوي الجلد على بصيلات الشعر، وهي أكياس صغيرة تبطن خلايا الجلد. تحتوي بصيلات الشعر على خلايا صبغية تنتج صبغة تسمى الميلانين. هذه الخلايا تعطي شعرك لونه. ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن تفقد بصيلات الشعر الصباغ، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.

السن الطبيعية لظهور الشيب

يقول جيفري بينابيو، طبيب الأمراض الجلدية في سان دييغو -في تصريح لويب ميد- إن الشعر يتحول إلى اللون الرمادي عندما تتوقف الخلايا المنتجة للألوان عن إنتاج الصبغة. يمكن أيضا أن تتراكم مادة تسمى بيروكسيد الهيدروجين الموجودة بشكل طبيعي في الشعر، مما يؤدي إلى تبييض اللون.

عادة، يبدأ الشيب بالظهور لدى الأشخاص البيض البشرة في منتصف الثلاثينيات من العمر، والآسيويين في أواخر الثلاثينيات، والسود في منتصف الأربعينيات من العمر.

يتوقع أن نصف الناس سيكون لديهم كمية كبيرة من الشيب عند بلوغهم الخمسينيات من العمر.

متى يعد الشيب مبكرا؟

يعتبر الشخص الأبيض مصابا بالشيب المبكر إذا تحول شعره إلى اللون الرمادي في سن الـ20. ويعتبر التحول إلى اللون الرمادي قبل سن الـ30 أمرا مبكرا بالنسبة للأشخاص السود.

سبب ظهور الشيب في سن 20

الوراثة

التوتر

مرض الثعلبة البقعية alopecia areata

البهاق

نقص الفيتامينات أو المعادن، مثل الكالسيوم، النحاس، الزنك، فيتامين ب 12، الحديد، حمض الفوليك، السيلينيوم

نقص البروتين

تقليل خطر ظهور الشيب في عمر 20

تخفيف التوتر، عبر ممارسة الرياضة بانتظام واستبدال الأفكار السلبية بأخرى إيجابية، وممارسة الهوايات مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى، التنفس العميق أو التأمل، تناول نظام غذائي صحي يتكون من الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم والبروتين الخالي من الدهون.

التأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين والفيتامينات والمعادن.

عوامل تزيد خطر الشيب

1- التعرض للأشعة فوق البنفسجية

تعد أشعة الشمس فوق البنفسجية مصدرا شائعا للإجهاد التأكسدي، واختلال التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة. الجذور الحرة هي مواد ضارة تدمر خلاياك.

قد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى إتلاف الميلانين الموجود في بصيلات شعرك. يمتص الميلانين الجذور الحرة، مما يقلل من تصبغ الشعر.

2- المواد الكيميائية والحرارة

يمكن أن يزيد الضرر الناتج عن المواد الكيميائية والحرارة من خطر ظهور الشعر الرمادي المبكر. على سبيل المثال، يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر أن تلحق الضرر ببنية شعرك. كما أن الحرارة الناتجة عن أدوات الشعر مثل مجففات الشعر وأجهزة فرد الشعر تسبب الضرر.

هل هناك دواء للتخلص من الشيب؟

لا توجد علاجات مثبتة لعلاج الشيب. عندما يتعلم الباحثون المزيد عن كيفية حدوث عملية الشيب، فقد يطورون أدوية وعلاجات فعالة للشعر الرمادي.

في الوقت الحالي، أفضل خيار للأشخاص الذين يرغبون في تغطية الشيب هو استخدام صبغات الشعر، التي يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة حسب النوع.

هل يمكن منع الشيب؟

تعتمد القدرة على عكس الشيب أو منعه على السبب. إذا كان السبب هو الوراثة، فلا يوجد أي شيء يمكنك القيام به لمنع تغير اللون أو عكسه بشكل دائم.

إذا كنت تشك في وجود مشكلة صحية، استشر الطبيب لمعرفة ما إذا كانت الحالة الصحية هي المسؤولة عن الشعر الأبيض. إذا عالجت المشكلة الصحية الأساسية، فقد يعود اللون، لكن لا توجد ضمانات.

وفقا لإحدى الدراسات، إذا تسببت مشكلة الغدة الدرقية في ظهور الشعر الأبيض، فقد تحدث إعادة التصبغ بعد العلاج بالهرمونات. إن تناول جرعات أو أقراص فيتامين ب 12 لتصحيح النقص قد يؤدي أيضا إلى تحسين صحة بصيلات الشعر واستعادة لون الشعر الطبيعي.

إذا ظهر الشعر الأبيض نتيجة للتوتر أو التدخين، فلا يوجد دليل يدعم عودة الشعر للونه بعد الإقلاع عن التدخين أو تقليل التوتر.

مع ذلك، وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في 2021 أنه يمكن استعادة لون الشعر -الذي تحول للشيب بسبب التوتر- عند التخلص من التوتر.

يضطر الكثيرون إلى اللجوء لصباغة الشعر الأبيض الذي يظهر لهم بشكل مفاجئ دون إنذار. ولكن ما توصلت له علماء في 2021 يعطي أملا لكثيرين، إذ يبدو أن ما على البعض القيام به هو الصبر قليلا حتى يتراجع الشيب ويعود الشعر للونه الطبيعي.

وأجرى الدراسة فريق بجامعة كولومبيا الأميركية، ووجدوا علاقة بين شيب الرأس وما يتعرض له الشخص من توتر وضغوط نفسية، وفقا لتقرير على موقع دوتيشه فيلله. كما غطى الدراسة تقرير على موقع "سايانتفيك أميركان" scientificamerican العلمي.

فبعد تمكن فريق البحث من تعريف 323 بروتينا مسؤولا عن تحديد لون الشعر، فضلا عن تتبع الحالة النفسية للمتطوعين في الدراسة، توصل الباحثون إلى أن الحد من التوتر يؤدي إلى رجوع الشعر للونه الأول.

وباستخدام جهاز ماسح للضوء عالي الدقة، وجد الباحثون أن الشعر الرمادي يعود للونه الأصلي بالتزامن مع التعرض إلى مستويات أقل من الضغط العصبي.

الحالة النفسية ولون الشعر الأبيض

وكان علماء قد توصلوا سابقا إلى وجود علاقة بين الشيب والحالة النفسية، ولكن تعد تلك المرة الأولى التي يتوصل الباحثون فيها بالدليل إلى إمكانية استعادة الشعر الأبيض أو الرمادي للونه السابق لدى عدد محدد من الأشخاص. فقبل تلك الدراسة، تم تسجيل حالات وقع معها ذلك ولكن تم اعتبارها دراسات حالة منعزلة تقع نادرا، وفقا لتقرير "سايانتفيك أميركان".

وقال المؤلف المشارك في الدراسة رالف باوس، طبيب الأمراض الجلدية بجامعة ميامي "تشير هذه النتائج إلى أن هناك فرصة سانحة يكون خلالها الشيب على الأرجح أكثر قابلية للعكس مما كان يعتقد لفترة طويلة".

وترى الباحثة المشرفة على الدراسة أيليت روزنبرغ أن ما توصلوا له من نتائج هو أمر غر مفاجئ، على حد تعبيرها، ولكن المفاجأة تمثلت في"تأثير الإجازة على العملية العكسية، سافر واحد ممن كانت الدراسة تجرى عليهم في إجازة، لتستعيد 5 شعرات رمادية لديه لونهم بعد ذلك مباشرة".

ولكن الأمر ما زال في حاجة لمزيد من الدراسة للتعرف على الآلية التي ينسحب خلالها اللون الأبيض أو الرمادي من الشعر. كما أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إن كانت العملية العكسية، المتمثلة في عودة اللون الأصلي للشعر، تحدث فقط للأشخاص الأصغر سنا أما أنها تشمل الجميع وتحدها عوامل أخرى.