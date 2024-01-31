‫ما أسباب ألم الساق الشبيه بالصدمة الكهربائية؟

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب ‫إن ألم الساق الشبيه بالصدمة الكهربائية، هو ألم عصبي يحدث بسبب تلف ‫الألياف العصبية.

‫وأوضحت الجمعية أن ألم الساق الشبيه بالصدمة الكهربائية عادة ما يكون ‫مصحوبا بأعراض أخرى؛ مثل: الوخز والتنميل وفرط الحساسية للألم؛ حيث تكفي ‫المثيرات الضعيفة، مثل: الضغط الخفيف، أو الوخز الخفيف بإبرة غير حادة، أو ‫ملامسة الجلد لأشياء باردة، أو دافئة لإثارة الألم.

‫تلف جذور الأعصاب

‫وأضافت الجمعية أن الألم الشبيه بالصدمة الكهربائية في الساق يعدّ علامة ‫نموذجية على تهيج أو تلف واحد أو أكثر من جذور الأعصاب في الجزء السفلي ‫من العمود الفقري، الذي يحدث بسبب الانزلاق الغضروفي أو تضيق القناة ‫الشوكية أو التغيرات العظمية الناجمة عن التآكل، أو العدوى، أو الالتهابات، ‫أو تهيج العصب الوركي (عرق النسا)، أو الأورام الحميدة، أو الخبيثة في ‫العمود الفقري.

‫وفي البداية يمكن مواجهة الألم الشبيه بالصدمة الكهربائية في الساق من ‫خلال استخدام الحرارة و(أو) البرودة موضعيا لتخفيف الألم، على سبيل ‫المثال: باستخدام زجاجة ماء ساخن، أو كمادات تبريد.

‫استشارة الطبيب

‫وإذا لم تسهم تطبيقات السخونة و(أو) البرودة في تحسن الحالة، فينبغي ‫للمريض حينئذ استشارة الطبيب، لا سيما إذا استمر الألم لمدة تزيد عن 6 إلى 12 ‫أسبوعا، أو إذا كان الألم مصحوبا بأعراض خطيرة؛ مثل: مظاهر شلل وصعوبة ‫إفراغ المثانة وفقدان البول، أو البراز بشكل لا إرادي وتنميل في الشرج أو ‫منطقة الأعضاء التناسلية، و(أو) ضعف الانتصاب؛ حيث تتطلب هذه الحالات ‫الخضوع للجراحة فورا لمنع تلف الأعصاب الدائم.