نيوزيلندا تحظر المواد الكيميائية التي لا تتكسر

حظرت نيوزيلندا استخدام مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تتكسر، ويعتقد أن لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان.

وقالت هيئة الحماية البيئية اليوم الثلاثاء إنه سيتم حظر استخدام مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في المنتجات التجميلية ابتداء من 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وتعد نيوزيلندا من أوائل الدول في العالم التي تحظر هذه المواد، وغالبا ما يطلق عليها "المواد الكيميائية الأبدية".

وتستخدم هذه المواد في بعض الأحيان في منتجات مثل طلاء الأظافر وكريم الحلاقة وكريم الأساس والماسكرا.

ويتم إضافتها من أجل تنعيم الجلد، أو جعل المنتجات التجميلية أكثر استمرارا ومقاومة للماء.

وقال مدير قسم إعادة تقييم خطورة المواد بالهيئة شاون بريسو إن الأبحاث الدولية تشير إلى أنه تم العثور على مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في عدد ضئيل من المنتجات.

وأضاف "لكننا نتبنى توجها حذرا تجاه المخاطر المحتملة من هذه المواد".

وتابع "نعلم أن هذه المواد لا تتكسر بسهولة، ويمكنها التراكم داخل جسمنا، وبعضها يمكن أن يكون ساما بمستويات مرتفعة".