علماء يصممون جرعة إنسولين ذكية لعلاج مرضى السكري

ابتكر فريق علمي يضم كيميائيين وصيادلة وخبراء في مجال البوليمارات من الولايات المتحدة والصين جرعة إنسولين "ذكية" لعلاج مرضى السكري، وتمكنت هذه الجرعة بعد اختبارها بنجاح على فئران وخنازير تجارب من ضبط مستويات السكري في الدم لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها.

والبوليمارات هي سلاسل طويلة من الجزيئات تتشكل من ارتباط جزيئات صغيرة يطلق عليها اسم المونومرات، وعادة ما تحتوي على الكربون وعناصر أخرى.

ومن المعروف أن مرض السكري من النوع الأول يرجع إلى نقص كمية الإنسولين التي يفرزها البنكرياس في الدم، ويتطلب علاجه اتباع حمية غذائية معينة والحصول على جرعات منتظمة من الإنسولين. ويقوم الكثيرون من مرضى السكري بحقن أنفسهم يوميا بالإنسولين، ولكنهم يعانون من مشكلات بسبب تصلب الجلد من كثرة الحقن بمرور الوقت.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية نيشتر بيوميديكال إنجينيرينغ Nature Biomedical Engineering، ابتكر الفريق البحثي من جامعة تشيجيانغ الصينية وجامعة نورث كارولينا الأميركية جرعة إنسولين يمكنها التفاعل مع عناصر معينة داخل جسم الإنسان، مما يسمح بالحفاظ على الإنسولين في الدم عند المستوى المطلوب على مدار فترة طويلة من الوقت.

كبسولة طبيعية

وأوضح الفريق البحثي أن جرعة الإنسولين الجديدة تحتوي على أحماض وإضافات كيميائية تتفاعل مع المواد الكيميائية في الدم، بحيث يتم الاحتفاظ بالإنسولين داخل كبسولة طبيعية من البوليمارات، ويتم إفرازها بشكل طبيعي حسب كمية الجلوكوز في الدم.

ووجد الباحثون أنه بعد الحصول على الجرعة الذكية، يتم إفراز الإنسولين بشكل تلقائي في الدم كلما استدعت الضرورة، مثلا بعد الانتهاء من تناول الوجبة على سبيل المثال.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعتبر مبشرة لعلاج النوع الأول من مرض السكري، وذكروا بحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أنهم سوف يواصلون اختبار جرعة الإنسولين الذكية على حيوانات التجارب، وسوف ينتقلون لتجربتها على البشر إذا استمرت النتائج الإيجابية.