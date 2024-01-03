صحة|السعودية

الصحة السعودية توصي بلقاح كورونا المطور

coronavirus and JN.1 variant
هيئة الصحة العامة السعودية رصدت سرعة انتشار المتحور الجديد (شترستوك)
3/1/2024

أوصت وزارة الصحة السعودية بإعطاء لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عاما وأكثر، وذلك بعد حوالي أسبوعين من رصد انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن1" في المملكة.

وأشارت الصحة في بيان لها مساء الثلاثاء إلى أن الأولوية تكون لمن بلغ 50 عاما فما فوق، والممارسين الصحيين الذين لهم تعامل مباشر مع المرضى، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 عاما و50 عاما، بالإضافة إلى الحوامل.

وكانت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) أعلنت في 20 ديسمبر/كانون الأول رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36%.

وأكدت عدم وجود ما يثير القلق أو حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، ولا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، مطالبة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

المصدر : الألمانية