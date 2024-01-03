الصحة السعودية توصي بلقاح كورونا المطور

أوصت وزارة الصحة السعودية بإعطاء لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عاما وأكثر، وذلك بعد حوالي أسبوعين من رصد انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن1" في المملكة.

وأشارت الصحة في بيان لها مساء الثلاثاء إلى أن الأولوية تكون لمن بلغ 50 عاما فما فوق، والممارسين الصحيين الذين لهم تعامل مباشر مع المرضى، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 عاما و50 عاما، بالإضافة إلى الحوامل.

تعرّف على الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه: pic.twitter.com/O5TDGBUzZw — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 2, 2024

وكانت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) أعلنت في 20 ديسمبر/كانون الأول رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36%.

وأكدت عدم وجود ما يثير القلق أو حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، ولا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، مطالبة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.