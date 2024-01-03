الذكاء الاصطناعي يرصد تعابير في الوجه لم يلتفت إليها الأطباء

كشف باحثون من مركز علوم الحاسبات بجامعة بازل في سويسرا عن منظومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الانفعالات الأساسية لدى الإنسان، اعتمادا على تعبيرات الوجه، والذي رصد تعابير لم يلتفت إليها الأطباء.

وابتكر الباحثون منظومة للذكاء الاصطناعي، يمكنها التعرف على 6 انفعالات أساسية، وهي السعادة والدهشة والغضب والاشمئزاز والحزن والخوف، باستخدام أكثر من 30 ألف صورة لتعبيرات الوجه.

واعتمدت المنظومة على تحليل مقاطع فيديو تخص جلسات علاج نفسي لـ 23 مريضا يعانون من اضطرابات نفسية.

وقال مارتن ستيبان أخصائي علم النفس بالجامعة، إنه تمت تغذية المنظومة الجديدة بأكثر من 950 ساعة من تسجيلات الفيديو التي تخص مرضى نفسيين، وأكد أن نتائج التجربة كانت مدهشة حيث اتفقت نتائج التحليلات التي توصلت إليها المنظومة مع النتائج التي خلص إليها 3 أطباء.

كما استطاعت المنظومة رصد تعابير وجه معينة ظهرت خلال أجزاء من الثانية دون أن يلتفت إليها الأطباء، مثل ابتسامة عابرة أو إيماءة تعبر عن الاشمئزاز.

ويرى الباحثون أن منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة استطاعت رصد تعبيرات الوجه كوسيلة لقياس الانفعالات بمصداقية بالغة، ويمكن بالتالي الاعتماد عليها كأداة مهمة للبحث والعلاج.

يشار إلى أن تعبيرات الوجه تعكس الحالة الانفعالية للإنسان، وتعتبر عنصرا مهما من عناصر العلاج النفسي من أجل فهم شعور شخص ما في لحظة معينة.