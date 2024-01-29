هذه أعراض حساسية النيكل

قال معهد الجودة والكفاءة ‫الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن حساسية النيكل تندرج ضمن ‫الحساسية التلامسية، موضحا أنها تحدث عند ملامسة النيكل الموجود في ‫الملابس والمجوهرات والحلي مثل الأحزمة والأزرار وإطارات النظارات، ‫بالإضافة إلى العديد من أغراض الحياة اليومية، مثل المقص والمفاتيح ‫ومقابض الأبواب والعملات المعدنية وأدوات المائدة.

‫وأضاف المعهد أن النيكل يوجد أيضا في بعض المواد الغذائية مثل الأرز ‫والبطاطس والفراولة والبقوليات والمكسرات والخضروات الورقية، بالإضافة ‫إلى الحبوب مثل الذرة والحنطة السوداء.

احمرار وتورم

‫وأشار المعهد إلى أن أعراض حساسية النيكل تتمثل في احمرار الجلد وتورمه ‫والشعور بالحكة والحرقان، بالإضافة إلى نشوء بثور وتقشر الجلد.

‫ويتم علاج حساسية النيكل بواسطة مراهم الكورتيزون، كما يمكن اللجوء إلى ‫العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، وذلك في حالة الأكزيما المزمنة، بالإضافة ‫إلى العناية الجيدة بالجلد بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على مواد ‫مرطبة، فضلا عن تجنب ملامسة الأغراض المحتوية على النيكل، وكذلك تجنب ‫الأغذية المحتوية عليه.

ما النيكل؟

هو عنصر كيميائي ينتمي إلى عائلة الفلزات الانتقالية ويحمل الرمز "إن آي" في الجدول الدوري للعناصر، ويكون لونه فضيا وله خصائص فلزية.

يستخدم النيكل بشكل رئيسي في صناعة السبائك والصلب المقاوم للصدأ، حيث يساهم في تحسين مقاومة التآكل والتأكسد للصلب.

ويمكن أن يكون النيكل موجودا في الطعام نتيجة للتلوث البيئي أو التربة، وأحيانا تتم إضافته بشكل طبيعي أو كجزء من العمليات الزراعية.

ويعتبر النيكل عنصرا أساسيا لبعض الإنزيمات في الكائنات الحية، ولكن يحتاج الجسم البشري إلى كميات صغيرة جدا منه.

والأطعمة التي قد تحتوي على نسبة من النيكل تشمل بعض أنواع الحبوب والبقوليات والمكسرات والشوكولاتة، ويفضل للأشخاص الذين يعانون من حساسية للنيكل أو لديهم أمراض مرتبطة به مثل الحساسية الجلدية تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي قد تحتوي على نسبة عالية من النيكل.