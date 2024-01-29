هذه أسباب تشقق الشفاه
أفادت مجلة "ستايل بوك" بأن الشفاه تعد بمثابة مرآة الصحة، إذ يمكن من خلال مظهرها الاستدلال على عدة مشاكل صحية.
وأوضحت المجلة التي تعنى بالصحة والجمال، أن تشقق الشفاه قد يرجع إلى نقص السوائل في الجسم، وقد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل التهاب الجلد العصبي، وذلك إذا كان التشقق مصحوبا بأعراض أخرى مثل الشعور بحرقان وشد.
ويكمن سبب تشقق زوايا الفم في سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية، أو الإصابة بعدوى فطرية، في حين أن نشوء بثور على الشفاه يشير إلى الإصابة بالهربس.
وأضافت المجلة أن تورم الشفاه قد يشير إلى الإصابة بالحساسية، لا سيما إذا كان تورم الشفاه مصحوبا بحرقان وحكة داخل الفم، في حين أن شحوب الشفاه يدل على نقص الحديد بالجسم.
ويعد تغير لون الشفاه إلى اللون الأزرق بمثابة جرس إنذار، ينذر بوجود مشكلة صحية خطيرة مثل نقص الأكسجين الناجم عن مشاكل في الرئة أو القلب أو اضطراب في الدورة الدموية أو التسمم.