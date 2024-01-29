هذه أسباب تشقق الشفاه

أفادت مجلة "ستايل بوك" بأن الشفاه ‫تعد بمثابة مرآة الصحة، إذ يمكن من خلال مظهرها الاستدلال على عدة مشاكل صحية.

‫وأوضحت المجلة التي تعنى بالصحة والجمال، أن تشقق الشفاه قد يرجع إلى نقص ‫السوائل في الجسم، وقد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية ‫الالتهابية، مثل التهاب الجلد العصبي، وذلك إذا كان التشقق مصحوبا بأعراض ‫أخرى مثل الشعور بحرقان وشد.

‫ويكمن سبب تشقق زوايا الفم في سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية، أو ‫الإصابة بعدوى فطرية، في حين أن نشوء بثور على الشفاه يشير إلى الإصابة ‫بالهربس.

‫وأضافت المجلة أن تورم الشفاه قد يشير إلى الإصابة بالحساسية، لا ‫سيما إذا كان تورم الشفاه مصحوبا بحرقان وحكة داخل الفم، في حين أن شحوب ‫الشفاه يدل على نقص الحديد بالجسم.

‫ويعد تغير لون الشفاه إلى اللون الأزرق بمثابة جرس إنذار، ينذر ‫بوجود مشكلة صحية خطيرة مثل نقص الأكسجين الناجم عن مشاكل في الرئة أو ‫القلب أو اضطراب في الدورة الدموية أو التسمم.