‫هكذا تقضي على قمل الرأس نهائيا

يمثل قمل الرأس كابوسا مزعجا ‫للأطفال والوالدين على حد سواء، كما أنه سهل الانتقال من طفل إلى آخر. فكيف ‫يمكن القضاء عليه بشكل نهائي؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور ياكوب ماسكه إن قمل الرأس ينتقل عن ‫طريق ملامسة الرأس للرأس أو استخدام الأمشاط وأغطية الرأس مثل القلنسوة ‫والقبعة وخوذة الدراجة وكذلك الأوشحة بشكل مشترك.

وأضاف طبيب الأطفال الألماني أنه يمكن الاستدلال على وجود قمل في رأس ‫الطفل من خلال ملاحظة الحكة، مشيرا إلى إمكانية التحقق من وجود القمل من ‫خلال تمشيط الشعر المبلل بالماء وبلسم العناية بالشعر بواسطة مشط القمل، ‫مع مراعاة تمشيط الشعر خصلة خصلة من فروة الرأس إلى أطراف الشعر.

‫زيت السيليكون

‫وشدد ماسكه على ضرورة القضاء على قمل الرأس فور ملاحظته، وذلك بواسطة ‫زيت السيليكون، مشيرا إلى ضرورة إجراء المعالجة على مرحلتين من أجل ‫التخلص من قمل الرأس بشكل نهائي.

‫وأوضح ماسكه أنه في المرحلة الأولى يوضع زيت السيليكون على فروة ‫الرأس، مشيرا إلى أن المعالجة الأولى لا تقتل كل البيض بشكل موثوق، حيث ‫يمكن أن تفقس اليرقات بعد المعالجة الأولى.

‫لذا ينبغي إجراء معالجة ثانية، حيث ينبغي وضع زيت السيليكون على فروة ‫الرأس في اليوم التاسع أو العاشر على أقصى تقدير من المعالجة الأولى.

التنظيف السليم للأغراض

‫كما أكد ماسكه أهمية تنظيف أغراض الطفل بشكل سليم، موضحا أنه ينبغي ‫غسل أدوات الشعر بمحلول صابوني ساخن، كما ينبغي غسل البياضات والملابس ‫في الغسالة الأوتوماتيكية على درجة حرارة عالية (60 درجة).

‫أما الأغراض التي يمكن أن يكون قمل الرأس قد وصل إليها فينبغي ‫الاحتفاظ بها في كيس بلاستيكي لمدة 3 أيام.

‫‫وبشكل عام، شدد الدكتور ماسكه على ضرورة أن يلتزم الطفل بالبقاء في ‫المنزل ولا يذهب إلى رياض الأطفال أو المدرسة حتى القضاء على قمل ‫الرأس نهائيا، وذلك منعا لانتشار العدوى.