لماذا يصبح البراز بهذا الشكل؟
في بعض الأحيان يتخذ البراز شكل قلم الرصاص، فما أسباب ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن سُمك البراز الصحي يتراوح من 2.5 إلى حوالي 7 سم، مشيرا إلى أن القُطر الرفيع للبراز على غرار القلم الرصاص يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
أسباب بسيطة
وأوضح المعهد أن الأسباب البسيطة لشكل القلم الرصاص للبراز تتمثل في اتباع نظام غذائي سيئ أو عدم تحمل الطعام، كما أن السفر، خاصة عندما يكون هناك فارق زمني، يؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي ويجعل البراز نحيفا كقلم الرصاص.
وتشمل الأسباب البسيطة الأخرى للبراز القلمي الحمل أو تناول الأدوية مثل مكملات الحديد.
أسباب خطيرة
وقد يشير شكل القلم الرصاص للبراز إلى أسباب خطيرة كالتهابات الأمعاء المزمنة مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو متلازمة القولون العصبي.
كما قد يرجع البراز القلمي إلى حدوث تضيق، كما هو الحال مع البواسير المتضخمة أو ظهور نتوءات في الغشاء المخاطي للأمعاء نتيجة لالتهاب الرتج. كما أن الأورام الحميدة أو الأورام الخبيثة (كسرطان القولون) يمكن أن تؤدي إلى حدوث تضيق في الأمعاء.
لذا ينبغي استشارة الطبيب في حالة استمرار شكل القلم الرصاص للبراز على مدار فترة طويلة، مصحوبا بأعراض أخرى مثل آلام البطن وتقلصاتها والغثيان والقيء والإمساك والإسهال والشعور بالامتلاء والانتفاخ.
طرق العلاج
وأشار المعهد إلى أن العلاج يعتمد على السبب الكامن وراء شكل قلم الرصاص للبراز، حيث يتم علاج التهابات الأمعاء المزمنة بالأدوية وتعديل النظام الغذائي، بينما يتم إزالة البواسير المتضخمة أو الأورام الحميدة التي تتسبب في ضيق الأمعاء، جراحيا. ويعد هذا الإجراء مهما بشكل خاص بالنسبة للأورام الحميدة، وذلك للحيلولة دون تطورها إلى أورام خبيثة.
أما إذا كان التشخيص هو السرطان، فإن الجراحة عادة ما تكون هي الحل. ومن الممكن أيضا اللجوء إلى العلاج الإشعاعي أو الكيميائي، وذلك اعتمادا على نوع الورم وحجمه.
نظام غذائي صحي
ولكي يكون البراز طبيعيا ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وغني بالألياف الغذائية؛ حيث ينبغي تناول 30 جراما من الألياف الغذائية يوميا، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية. وتتمثل مصادر الألياف الغذائية في منتجات الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه. كما أن شرب كمية كافية من الماء يعد شرطا أساسيا لحركات الأمعاء المنتظمة والصحية.
وبالإضافة إلى النظام الغذائي الصحي، تلعب الرياضة أيضا دورا كبيرا في تمتع الجهاز الهضمي بالصحة، حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء.