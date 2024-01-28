لماذا يصبح البراز بهذا الشكل؟

في بعض الأحيان يتخذ البراز شكل قلم الرصاص، فما أسباب ذلك؟ ‫للإجابة عن هذا السؤال، قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع ‫الصحي بألمانيا إن سُمك البراز الصحي يتراوح من 2.5 إلى حوالي 7 سم، ‫مشيرا إلى أن القُطر الرفيع للبراز على غرار القلم الرصاص يرجع إلى ‫أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫أسباب بسيطة

وأوضح المعهد أن الأسباب البسيطة لشكل القلم الرصاص للبراز تتمثل في ‫اتباع نظام غذائي سيئ أو عدم تحمل الطعام، كما أن السفر، خاصة عندما ‫يكون هناك فارق زمني، يؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي ويجعل البراز نحيفا ‫كقلم الرصاص.

‫وتشمل الأسباب البسيطة الأخرى للبراز القلمي الحمل أو تناول الأدوية مثل ‫مكملات الحديد.

‫أسباب خطيرة

وقد يشير شكل القلم الرصاص للبراز إلى أسباب خطيرة كالتهابات الأمعاء ‫المزمنة مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو متلازمة القولون ‫العصبي.

‫كما قد يرجع البراز القلمي إلى حدوث تضيق، كما هو الحال مع البواسير ‫المتضخمة أو ظهور نتوءات في الغشاء المخاطي للأمعاء نتيجة لالتهاب ‫الرتج. كما أن الأورام الحميدة أو الأورام الخبيثة (كسرطان القولون) ‫يمكن أن تؤدي إلى حدوث تضيق في الأمعاء.

لذا ينبغي استشارة الطبيب في حالة استمرار شكل القلم الرصاص للبراز على ‫مدار فترة طويلة، مصحوبا بأعراض أخرى مثل آلام البطن وتقلصاتها ‫والغثيان والقيء والإمساك والإسهال والشعور بالامتلاء والانتفاخ.

‫طرق العلاج

‫وأشار المعهد إلى أن العلاج يعتمد على السبب الكامن وراء شكل قلم ‫الرصاص للبراز، حيث يتم علاج التهابات الأمعاء المزمنة بالأدوية وتعديل ‫النظام الغذائي، بينما يتم إزالة البواسير المتضخمة أو الأورام الحميدة ‫التي تتسبب في ضيق الأمعاء، جراحيا. ويعد هذا الإجراء مهما بشكل خاص ‫بالنسبة للأورام الحميدة، وذلك للحيلولة دون تطورها إلى أورام خبيثة.

‫أما إذا كان التشخيص هو السرطان، فإن الجراحة عادة ما تكون هي الحل. ومن ‫الممكن أيضا اللجوء إلى العلاج الإشعاعي أو الكيميائي، وذلك اعتمادا على ‫نوع الورم وحجمه.

‫نظام غذائي صحي

‫ولكي يكون البراز طبيعيا ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وغني ‫بالألياف الغذائية؛ حيث ينبغي تناول 30 جراما من الألياف الغذائية ‫يوميا، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية. وتتمثل مصادر ‫الألياف الغذائية في منتجات الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه. كما أن ‫شرب كمية كافية من الماء يعد شرطا أساسيا لحركات الأمعاء المنتظمة ‫والصحية.

وبالإضافة إلى النظام الغذائي الصحي، تلعب الرياضة أيضا دورا كبيرا في ‫تمتع الجهاز الهضمي بالصحة، حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء.