‫النقاط السوداء المتحركة أمام العين تدق ناقوس الخطر

قالت عيادة العيون بمستشفى توبنغن‬ ‫الجامعي بألمانيا إن النقاط السوداء المتحركة أمام العين المعروفة أيضا‬ ‫باسم "الذبابة السوداء" أو "مطر السخام" تدق ناقوس الخطر، حيث إنها تنذر‬ ‫بانفصال شبكية العين، الذي يهدد بالإصابة بالعمى. ‬

‫وأوضحت العيادة أن الأعراض الأخرى الدالة على انفصال شبكية العين تشمل‬ ‫الومضات الضوئية، لا سيما في الظلام، وتقلص مجال الرؤية بسبب حدوث‬ ‫فقدان كامل للرؤية في مناطق معينة من المجال البصري، والذي يبدو كستارة‬ ‫سوداء تحجب الرؤية شيئا فشيئا. ‬

‫الأسباب وعوامل الخطورة‬

‬‫وأضافت العيادة أن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى انفصال شبكية‬ ‫العين تتمثل في التقدم في العمر والصدمات وإعتام عدسة العين (المياه‬ ‫البيضاء)، بالإضافة إلى داء السكري فيما يُعرف باعتلال الشبكية السكري.‬

‫ونظرا لأن انفصال شبكية العين قد يتسبب في فقدان البصر، فإنه ينبغي‬ ‫استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج الجراحي في‬ ‫الوقت المناسب، على سبيل المثال بواسطة الليزر.‬