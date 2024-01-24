لماذا ننصحك بأن تركض في الشتاء؟

قال عالم الرياضة الألماني ‫البروفيسور إنجو فروبوزه إن ممارسة الركض في الهواء الطلق خلال فصل ‫الشتاء تعمل على تقوية القلب والأوعية ‫الدموية، فضلا عن زيادة القدرة على التحمل.

وأضاف الأستاذ بالجامعة الرياضة الألمانية في كولونيا أن الركض في الشتاء يساعد على تقوية جهاز المناعة على مستويين: الأول كمّي يتمثل في ‫زيادة عدد الخلايا المناعية، والثاني نوعي يتمثل في زيادة قدرة الخلايا ‫المناعية على التصدي لمسببات الأمراض.

‫تدفئة الجسم

‫وشدد البروفيسور الألماني على أهمية تدفئة الجسم جيدا عند ممارسة الركض ‫في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء من خلال ارتداء الملابس المناسبة التي ‫تبعث على الشعور بالدفء، وذلك تجنبا لانخفاض درجة حرارة الجسم. ومن ‫المهم أيضا أن تكون الملابس جيدة التهوية لتساعد على تصريف العرق.

‫ونظرا لأن العديد من عمليات تنظيم الحرارة تتم عبر الجبهة، فإن الجسم ‫يفقد الكثير من الحرارة من خلالها. لذا ينبغي ارتداء غطاء للرأس يغطي ‫الجبهة. وتعتبر القبعة الوظيفية، التي تحافظ على جفاف الجبهة وتحميها من ‫الرياح، مناسبة لهذا الغرض.

تجفيف الجسم

وبعد ممارسة الرياضة ينبغي تجفيف الجسم جيدا، حيث ينبغي خلع الملابس ‫المبتلة بفعل العرق على الفور، وذلك لتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم.

‫ومن ناحية أخرى، حذر عالم الرياضة فروبوزه من ممارسة الرياضة عند ‫الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، وذلك لتجنب الإصابة بالتهاب عضلة القلب.