صحة

‫متلازمة القدم السكرية تهدد ببترها

يتعين على مرضى السكري فحص أقدامهم يوميا بواسطة مرآة مثلا، مع مراعاة سرعة التوجه إلى الطبيب في حال ملاحظة أي جرح صغير. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpa ****الوصف الأصلي للصورة في وكالة الأنباء الألمانية****: هذه الأحذية لا تناسب مرضى السكري برلين 13 نيسان/أبريل (د ب أ) – قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الأحذية المفتوحة، كالصندل والشبشب، لا تناسب مرضى السكري. كما لا يجوز أيضا أن يسير المرضى بأقدام حافية. وعلل المركز الألماني ذلك بأن مرضى السكري لا يشعرون بالألم في القدم أو يشعرون به على نحو ضئيل بسبب تلفيات الأعصاب أو سوء سريان الدم، وبالتالي غالبا ما يتم اكتشاف الجروح الصغيرة في وقت متأخر جدا. وقد يترتب على ذلك الإصابة بعدوى تؤدي إلى تقرحات، وقد يصل الأمر في أسوأ الأحوال إلى حد بتر القدم. ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز الاتحادي مرضى السكري بحماية أقدامهم من الجروح من خلال ارتداء أحذية مغلقة وذات مقاس مناسب. كما يتعين على مرضى السكري فحص أقدامهم يوميا بواسطة مرآة مثلا، مع مراعاة سرعة التوجه إلى الطبيب في حال ملاحظة أي جرح صغير.
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23/1/2024-|آخر تحديث: 23/1/202403:41 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت رابطة المهن الاستشارية ‫والتدريبية لمرض السكري في ألمانيا إن متلازمة القدم السكرية هي نتيجة ‫خطيرة لمرض السكري، إذ إنها عبارة تلف شديد في الأعصاب ناتج عن هذا المرض. ‫

‫وأضافت الرابطة أنه كلما طال أمد مرض السكري وكلما كانت مستويات السكر ‫في الدم غير مضبوطة زادت احتمالية حدوث متلازمة القدم السكرية، مشيرة ‫إلى أنه في أسوأ الحالات هناك خطر البتر الكامل لأصابع القدمين أو ‫القدمين أو الساق بأكملها.

‫وأوضحت الرابطة أن الخطة العلاجية لمتلازمة القدم السكرية تقوم على ضبط ‫مستويات السكر في الدم، مع ضبط مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول بالدم ‫أيضا، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

عناية جيدة بالأقدام

‫وينبغي أيضا العناية الجيدة بالأقدام على يد اختصاصي عناية بالأقدام، إذ ‫ينبغي علاج مشاكل مثل الأظافر الغارزة في الجلد وزيادة سمك الجلد ‫المتقرن، وذلك للحيلولة دون تعرض قاعدة وجدار الظفر للضرر والحماية من ‫الالتهابات والتقرحات.

وعموما، ينبغي فحص القدم يوميا لاكتشاف أي إصابات طفيفة مبكرا.

المصدر : الألمانية