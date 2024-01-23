‫متلازمة القدم السكرية تهدد ببترها

قالت رابطة المهن الاستشارية ‫والتدريبية لمرض السكري في ألمانيا إن متلازمة القدم السكرية هي نتيجة ‫خطيرة لمرض السكري، إذ إنها عبارة تلف شديد في الأعصاب ناتج عن هذا المرض. ‫

‫وأضافت الرابطة أنه كلما طال أمد مرض السكري وكلما كانت مستويات السكر ‫في الدم غير مضبوطة زادت احتمالية حدوث متلازمة القدم السكرية، مشيرة ‫إلى أنه في أسوأ الحالات هناك خطر البتر الكامل لأصابع القدمين أو ‫القدمين أو الساق بأكملها.

‫وأوضحت الرابطة أن الخطة العلاجية لمتلازمة القدم السكرية تقوم على ضبط ‫مستويات السكر في الدم، مع ضبط مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول بالدم ‫أيضا، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

عناية جيدة بالأقدام

‫وينبغي أيضا العناية الجيدة بالأقدام على يد اختصاصي عناية بالأقدام، إذ ‫ينبغي علاج مشاكل مثل الأظافر الغارزة في الجلد وزيادة سمك الجلد ‫المتقرن، وذلك للحيلولة دون تعرض قاعدة وجدار الظفر للضرر والحماية من ‫الالتهابات والتقرحات.

وعموما، ينبغي فحص القدم يوميا لاكتشاف أي إصابات طفيفة مبكرا.