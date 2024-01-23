متلازمة القدم السكرية تهدد ببترها
قالت رابطة المهن الاستشارية والتدريبية لمرض السكري في ألمانيا إن متلازمة القدم السكرية هي نتيجة خطيرة لمرض السكري، إذ إنها عبارة تلف شديد في الأعصاب ناتج عن هذا المرض.
وأضافت الرابطة أنه كلما طال أمد مرض السكري وكلما كانت مستويات السكر في الدم غير مضبوطة زادت احتمالية حدوث متلازمة القدم السكرية، مشيرة إلى أنه في أسوأ الحالات هناك خطر البتر الكامل لأصابع القدمين أو القدمين أو الساق بأكملها.
وأوضحت الرابطة أن الخطة العلاجية لمتلازمة القدم السكرية تقوم على ضبط مستويات السكر في الدم، مع ضبط مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول بالدم أيضا، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.
عناية جيدة بالأقدام
وينبغي أيضا العناية الجيدة بالأقدام على يد اختصاصي عناية بالأقدام، إذ ينبغي علاج مشاكل مثل الأظافر الغارزة في الجلد وزيادة سمك الجلد المتقرن، وذلك للحيلولة دون تعرض قاعدة وجدار الظفر للضرر والحماية من الالتهابات والتقرحات.
وعموما، ينبغي فحص القدم يوميا لاكتشاف أي إصابات طفيفة مبكرا.